باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود عابد با تشریح عملکرد سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان خرداد سال جاری، کارشناسان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجموع ۷۳ هزار و ۵۷۱ مأموریت را به انجام رساندند.

او افزود: در این مدت، ۳۴ هزار و ۹۳۷ بیمار و مصدوم پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۲۸ هزار و ۳۹۳ نفر نیز پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی در محل حادثه یا محل مأموریت درمان شدند.

این مقام مسئول در دانشگاه با بیان آمار حوادث ترافیکی گفت: طی این مدت ۱۷ هزار و ۵۷۳ مأموریت ترافیکی توسط اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

عابد گفت: در این حوادث، ۱۹ هزار و ۱۵۷ مصدوم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی دریافت کردند که این آمار نیز ۹ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات به ۱۸۱ نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

او گفت: در حوزه تصادفات شهری، تعداد مأموریت‌ها و مصدومان هر کدام ۱۱ درصد افزایش یافته و فوتی‌های حوادث ترافیکی شهری نیز با ۳۱ درصد افزایش، از ۳۵ به ۴۶ نفر رسیده و در محور‌های برون شهری نیز تعداد مأموریت‌های ترافیکی ۶ درصد، تعداد مصدومان ۷ درصد و فوتی‌های ناشی از تصادفات ۱۶ درصد افزایش یافته است.

عابد با بیان اینکه مأموریت‌های غیرترافیکی شامل بیماری‌ها و تروما‌های غیرتصادفی روند کاهشی داشته است، اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست امسال ۵۵ هزار و ۹۹۸ مأموریت غیرترافیکی ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.

ثبت ۳۶ احیای قلبی ریوی موفق و ۵ زایمان در آمبولانس

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره بخشی از خدمات تخصصی و نجات بخش اورژانس در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت، کارشناسان اورژانس با انجام ۳۶ مورد احیای قلبی ریوی موفق (CPR)، جان بیماران دچار ایست قلبی-تنفسی را نجات دادند و نقش مؤثری در افزایش شانس ادامه درمان و بهبودی آنان ایفا کردند.

او افزود: کارشناسان اورژانس همچنین ۵ مورد زایمان موفق را در آمبولانس انجام دادند و مادران و نوزادان را پس از ارائه خدمات لازم، حمایت درمانی پیشرفته و در شرایط ایمن به مراکز درمانی منتقل کردند.

عابد تأکید کرد: انجام موفق احیای قلبی ریوی و مدیریت زایمان‌های خارج از بیمارستان، از حساس‌ترین مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی به شمار می‌رود و نیازمند آمادگی علمی، مهارت تخصصی، تصمیم‌گیری سریع و هماهنگی دقیق کارشناسان عملیاتی است.

انتقال ۱۶ بیمار و مصدوم با اورژانس هوایی

عابد با تأکید بر نقش اورژانس هوایی در تسریع انتقال بیماران بدحال و مصدومان، به ویژه در مناطق صعب العبور، اظهار داشت: سه بالگرد اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سه ماهه نخست سال جاری ۱۵ سورتی پرواز انجام دادند که طی آن ۱۶ بیمار و مصدوم برای دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی به مراکز درمانی استان منتقل شدند.

او در تشریح عملکرد مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در این مدت ۲۹۳ هزار و ۵۶۴ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز برقرار شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است؛ از مجموع این تماس ها، ۵۷ هزار و ۷۳۶ تماس منجر به اعزام آمبولانس شد و تعداد تماس‌های مشاوره تلفنی نیز با رشد ۸ درصدی به ۳۸ هزار و ۱۱۷ مورد رسید.

او گفت: در این بازه زمانی ۱۸ هزار و ۳۱۴ تماس مزاحم نیز با مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً بدون تغییر بوده و همچنان یکی از چالش‌های جدی در مسیر ارائه خدمات به بیماران و مصدومان واقعی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی مجموعه بزرگ اورژانس استان، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه بیشتر به فرهنگ رانندگی ایمن و همچنین پرهیز از برقراری تماس‌های غیرضروری و مزاحمت آمیز با سامانه ۱۱۵ تأکید کرد و گفت: همکاری مردم نقش مهمی در افزایش سرعت امداد رسانی و نجات جان بیماران و مصدومان ایفا می‌کند.