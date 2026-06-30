باشگاه خبرنگاران جوان- اعلام مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، تمامی اماکن، مهمانسرا‌ها و خوابگاه‌های فدراسیون برای خدمت‌رسانی به اعضای خانواده تنیس روی میز در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب آماده شده است.



بر این اساس، اعضای هیئت‌رئیسه، رؤسای هیئت‌های استانی، بازیکنان، مربیان، داوران و سایر فعالان خانواده تنیس روی میز می‌توانند از امکانات اقامتی و رفاهی فدراسیون در روز‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب استفاده کنند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تأکید کرد که این اقدام با هدف تسهیل حضور جامعه تنیس روی میز و ارائه خدمات مناسب به اعضای این خانواده بزرگ انجام شده تا امکان حضور هرچه گسترده‌تر آنان در مراسم وداع فراهم آید.