باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علیاکبر پورجمشیدیان، دبیر ملی ستاد آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب صبح امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ در نشست خبری گفت: بهمنظور فراهم شدن شرایط لازم برای برگزاری مراسمی بزرگ در سطح ملی و جهانی، برگزاری این نشست تا امروز به تعویق افتاد. این برنامهها بر اساس تدابیر و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب و همچنین با هدایت و تدابیر رهبر جدید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله آقا سید مجتبی حسینی خامنهای، در حال برنامهریزی و اجراست.
دبیر ملی ستاد آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب گفت: با همکاری همه دستگاهها و بخشهای مختلف، انشاءالله این مراسم در موعد مقرر برگزار خواهد شد و زمان دقیق آن نیز بهزودی اعلام میشود. آنچه برای ما اهمیت دارد، برگزاری باشکوه و در شأن این مناسبت است.
وی ادامه داد: پس از جمعبندی ملاحظات و برنامهریزیهای انجامشده، با لحاظ تدابیر و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، برنامهریزیهای لازم صورت گرفت. همچنین دیدگاهها و ملاحظات دفتر مقام معظم رهبری نیز در فرآیند برنامهریزی مورد توجه قرار گرفت و تمامی برنامهها با رعایت این ملاحظات نهایی شد.
پورجمشیدیان گفت: ستادهایی در استانهای قم، تهران و مشهد تشکیل شده و با نگاه ملی و جهانی انجام خواهد شد. برای تسهیل ورود و حضور مردم ستادهایی در همه استانهای کشور با محوریت ستاد مرکزی در حال انجام وظیفه است.
وی افزود: بهمنظور برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، هماهنگیهای لازم با مسئولان عالیرتبه کشور عراق انجام شده است. در این راستا، با مسئولیت و مشارکت مقامات ارشد این کشور، از جمله رئیسجمهور، وزیر کشور، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت و رئیس دفتر رئیسجمهور، همچنین اعضای ستاد مرکزی اربعین حسینی عراق، هماهنگیهای لازم برای برگزاری این مراسم در کشور عراق نیز صورت گرفته است.
پورجمشیدیان در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر این که آیا برای مراسم تشییع در عراق، ترتیبات خاصی برای حضور ایرانیان در این مراسم دیده شده است؟ گفت: درخصوص حضور مردم ایران در عراق مانعی برای حضور وجود ندارد، اما در این تدارک هستیم مقامات بلندپایه کشورمان در کشور عراق حضور داشته باشند.
دبیر ملی ستاد آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، با تشریح اهداف برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف برگزاری باشکوه این مراسم، اعلام بیعت مجدد آحاد ملت اسلام با رهبر سوم انقلاب است.
وی افزود: مراسم بدرقه رهبر شهید، جلوهای از اقتدار، انسجام و قدرتآفرینی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وحدت ملی مردم و همراهی گروهها و اقشار مختلف جامعه را به نمایش خواهد گذاشت.
پورجمشیدیان با اشاره به جایگاه رهبر شهید در عراق گفت: مرجعیت و جایگاه ایشان در عراق، ریشه در مرجعیت دینی رهبر شهید دارد و از این منظر، این مراسم از اهمیت ویژهای در میان مردم عراق برخوردار است.
دبیر ملی ستاد آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب با ابراز تأسف از اینکه در دوران حیات پربرکت ایشان امکان تشرف به عتبات عالیات فراهم نشد، ابراز امیدواری کرد که این امر در ادامه و در چارچوب برنامههای پیشبینیشده محقق شود.
پورجمشیدیان با اشاره به ابعاد بینالمللی آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، گفت: یکی از نکات حائز اهمیت این مراسم، حضور مهمانان و هیأتهای خارجی در سطوح مختلف بینالمللی است. تاکنون بیش از ۳۰ کشور آمادگی خود را برای حضور در این مراسم و ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اعلام کردهاند که این استقبال، نشاندهنده جایگاه و تأثیرگذاری ایشان در سطح منطقه و جهان است.
پورجمشیدیان همچنین از استقبال گسترده شخصیتهای علمی، دینی و سیاسی جهان برای حضور در این مراسم خبر داد و گفت: دانشمندان، علما، رهبران و سران مذاهب از بیش از ۹۰ کشور جهان آمادگی خود را برای حضور در آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب و ادای احترام به مقام ایشان اعلام کردهاند.
پورجمشیدیان همچنین از استقبال گسترده شخصیتهای علمی، دینی و سیاسی جهان برای حضور در این مراسم خبر داد و گفت: دانشمندان، علما، رهبران و سران مذاهب از بیش از ۹۰ کشور جهان آمادگی خود را برای حضور در آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب و ادای احترام به مقام ایشان اعلام کردهاند.
وی گفت: مراسم وداع از روز شنبه در مصلای تهران آغاز میشود و در روز دوم نیز برنامه اقامه نماز برگزار خواهد شد؛ پس از آن، مراسم وداع تا ساعت ۲۰ ادامه پیدا میکند.
وی افزود: روز دوشنبه پانزدهم تیر نیز مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد و با توجه به حضور میلیونی مردم، برنامهریزی دقیق و هماهنگی همه دستگاهها ضرورت دارد.
پورجمشیدیان با تشریح برنامه زمانبندی آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، روز ۱۶ تیرماه مراسم اقامه نماز در مسجد مقدس جمکران و سپس آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید ایران، متناسب با اقتضائات و برنامههای پیشبینیشده، در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
وی افزود: روز ۱۷ تیرماه پیکرهای مطهر به کشور عراق منتقل میشود و مراسم استقبال رسمی در یکی از فرودگاههای نجف یا بغداد برگزار خواهد شد. پس از آن، آیین طواف و تشییع پیکرهای مطهر در شهرهای مقدس کربلای معلی و نجف اشرف انجام میشود.
دبیر ملی ستاد آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب ادامه داد: بر اساس این برنامه، روز ۱۸ تیرماه نیز مراسم تشییع پیکرهای مطهر و آیین تدفین در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.
پورجمشیدیان با ارائه توصیههایی به مردم برای حضور در مراسم، گفت: از همه هموطنان درخواست میکنیم تا حد امکان برای حضور در مراسم از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند و از بهکارگیری خودروهای شخصی خودداری کنند.
وی با اشاره به گرمای هوا افزود: با توجه به افزایش دمای هوا، حفظ سلامت کودکان، بانوان، سالمندان و سایر گروههای آسیبپذیر باید در اولویت قرار گیرد و خانوادهها مراقبتهای لازم را در این زمینه مدنظر داشته باشند.
دبیر ملی ستاد آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب همچنین از مردم خواست از ایجاد ازدحام خودداری کنند و گفت: برای حفظ سلامت خود و تسهیل برگزاری مراسم، از حاضران تقاضا داریم از ایجاد تراکم و ازدحام پرهیز کرده و اصراری برای نزدیک شدن به پیکرهای مطهر نداشته باشند؛ چرا که نفس حضور در این مراسم و ادای احترام، ارزشمند و کافی است.
وی درباره مسیرهای برگزاری مراسم نیز اظهار کرد: برای این مراسم یک مسیر واحد در نظر گرفته نشده است، بلکه کریدورهای متعددی از شرق تا غرب تهران برای حضور و تردد مردم پیشبینی شده تا جمعیت بهصورت روان و ایمن مدیریت شود.
پورجمشیدیان با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای حضور مردم در مراسم، گفت: با توجه به حضور گسترده مردم از سراسر کشور در تهران، از همه هموطنان درخواست میکنیم همکاری لازم را با عوامل اجرایی و انتظامی داشته باشند و توصیههای اعلامشده را رعایت کنند.
وی افزود: برای تسهیل ورود و خروج شرکتکنندگان، درهای متعددی برای تردد عمومی و بخش دیگری نیز برای ورود مسئولان و مهمانان پیشبینی شده است و جزئیات آن از سوی ستاد اطلاعرسانی اعلام خواهد شد.
دبیر ملی ستاد آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب ادامه داد: از مردم عزیز تقاضا داریم با رعایت نظم و همکاری با عوامل اجرایی، از تجمع غیرضروری در ورودیها خودداری کنند تا امکان حضور هرچه بیشتر مردم در مراسم فراهم شود و برنامهها با نظم و آرامش برگزار شود.
پورجمشیدیان گفت: برای تسهیل حضور علاقهمندان به رهبر شهید، روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه در استان تهران و روز ۱۵ تیرماه همزمان با تشییع در تهران، در سراسر کشور تعطیل اعلام شده است.
در ادامه نشست خبری تیمور حسینی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری مراسم، گفت: در جلسات هماهنگی برگزارشده، از همه دستگاههای مسئول درخواست کردهایم حداکثر ظرفیت و توان خود را برای مدیریت هرچه بهتر این مأموریت بزرگ بهکار گیرند.
وی افزود: از مردم عزیز نیز درخواست میکنیم تا حد امکان از خودروهای شخصی استفاده نکنند و با بهرهگیری از ناوگان حملونقل عمومی، به روانسازی تردد و مدیریت بهتر مراسم کمک کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی و داوطلبان در کنار دستگاههای اجرایی و انتظامی تأکید کرد و گفت: همکاری و همراهی مردم نقش مهمی در برگزاری هرچه منظمتر و باشکوهتر این مراسم خواهد داشت.
سردار حسینی از رسانهها خواست محدودیتهای ترافیکی را بهصورت گسترده اطلاعرسانی کنند و گفت: از رسانه ملی و همچنین همه رسانههای مکتوب، تصویری و فضای مجازی درخواست میکنیم اطلاعیهها و نکات اعلامی از سوی رؤسای پلیس راهور تهران، قم و خراسان رضوی را بهصورت مستمر منتشر کنند.
وی افزود: اطلاعرسانی رؤسای پلیس راهور این سه استان صرفاً جنبه استانی و محلی ندارد، بلکه به دلیل حضور زائران و شرکتکنندگان از سراسر کشور، ماهیتی ملی دارد. از این رو، اطلاعیههای مربوط به محدودیتها، مسیرهای تردد و تمهیدات ترافیکی برای همه هموطنان اهمیت خواهد داشت.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: محدودیتهای ترافیکی، مسیرهای جایگزین و سایر تمهیدات مورد نیاز، بهصورت مستمر از سوی رؤسای پلیس راهور تهران، قم و خراسان رضوی اعلام خواهد شد و از مردم درخواست میشود برای تسهیل تردد و برگزاری منظم مراسم، این اطلاعیهها را مبنای برنامهریزی سفر خود قرار دهند.