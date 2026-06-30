دبیر فدراسیون طیور گفت: ظرفیت و پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد، اما دستیابی به این امر نیازمند بازارسازی و رفع موانع ساختاری و مشکلات زیرساختی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور در حاشیه یازدهمین همایش صنعت مرغ مادر گوشتی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: با آزادسازی نرخ ارز، مزیت رقابتی ایران در بازارهای صادراتی کاهش یافته و رقابت با کشورهایی مانند برزیل و ترکیه دشوارتر شده است.



وی با تاکید بر اینکه ظرفیت صادرات سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد، افزود: دستیابی به این هدف مستلزم بازارسازی، رفع موانع ساختاری و افزایش رقابت‌ پذیری صنعت طیور ایران در بازارهای بین‌ المللی است.

طلاکش ادامه داد: اگر قیمت هر کیلو مرغ ۲ تا ۲‌.۲ دلار حساب کنید با احتساب ارز ۱۵۲ هزار تومانی مرکز مبادله در بین بسیاری از رقبا همچون برزیل و ترکیه رقابت نداریم، هر چند پتانسیل صادرات سالانه حداقل ۳۰۰ هزار تن گوشت مرغ مشروط بر بازارسازی وجود دارد.

دبیر فدراسیون طیور در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه مرغداران طلب سال گذشته خود را از پشتیبانی امور دام دریافت نکردند، از این رو آنها اعتمادی ندارند به طوریکه اگر میزان خرید پشتیبانی امور دام مکفی باشد، اما مرغداران استقبال چندانی ندارند.

طلاکش با اشاره به کاهش صادرات تخم مرغ بیان کرد: تغییر شرایط بازارهای صادراتی، افزایش خودکفایی برخی کشورهای همسایه و محدودیت‌ های ایجاد شده در صادرات از جمله علل کاهش صادرات است که توسعه صادرات محصولات فرآوری‌ شده تخم‌ مرغ مانند پودر و تخم‌ مرغ مایع منجمد می‌ تواند بازارهای جدید و دوردست را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار دهد.

دبیر فدراسیون طیور ادامه داد: پیش‌بینی می‌ شود صادرات تخم‌ مرغ امسال به حدود ۶۰ هزار تن برسد، در حالیکه این رقم سال گذشته ۱۰۶ هزار تن بوده است.

تولید ۷۰ درصد مرغ گوشتی جهان بر پایه سویه راس است

طلاکش با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد تولید مرغ گوشتی جهان بر پایه سویه راس انجام می‌شود، گفت: رفع انحصار موجود می‌ تواند زمینه افزایش بهره‌ وری، کاهش مصرف نهاده و ارتقای تولید گوشت مرغ در کشور را فراهم کند.

وی درباره وضعیت نهاده‌های دامی افزود: به نظر می رسد تا سه ماه آینده کمبودی در تامین نهاده‌ها وجود ندارد و ارز مورد نیاز برای واردات تامین شده است، البته تغییر الگوی مصرف خانوار موجب کاهش جوجه‌ ریزی و در نتیجه کاهش تقاضا برای نهاده شده است.





وی با اشاره به مشکلات صنعت طیور بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی، توقف پنج‌ ساله ورود سویه راس به کشور است، موضوعی که موجب کاهش بهره‌ وری در صنعت مرغ گوشتی شده است.

طلاکش با انتقاد از سیاست الزام به استفاده از سویه آرین افزود: با وجود آنکه بسیاری از دستگاه‌ های تخصصی به پایین بودن بهره‌ وری این سویه اذعان دارند، همچنان اصرار بر استفاده اجباری از آن وجود دارد و این موضوع خسارت قابل توجهی به صنعت طیور و منافع ملی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید، یکی از الزامات ارتقای بهره‌وری است، گفت: در واحدهای متعارف ضریب تبدیل خوراک حدود ۱.۹ تا ۲ است، در حالی که این شاخص در زنجیره‌های یکپارچه به حدود ۱.۶ کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه بهره‌وری است.

طلاکش ادامه داد: در سویه آرین، ضریب تبدیل بیش از ۲ است که علاوه بر افزایش مصرف نهاده، هزینه تولید را نیز بالا می‌برد. از سوی دیگر، استقبال پایین تولیدکنندگان، کشتارگاه‌ها و مصرف‌ کنندگان از این سویه موجب شده آمارهای تولید نیز از دقت لازم برخوردار نباشد.

به گفته وی، پیشنهاد فدراسیون طیور این است که اگر قرار است برنامه اصلاح نژاد آرین ادامه یابد، این طرح به‌ صورت محدود و در قالب زنجیره‌های مشخص اجرا شود تا ضمن انجام اصلاحات ژنتیکی، از تحمیل هزینه به کل صنعت جلوگیری شود.

دبیرکل فدراسیون طیور ایران افزود: در مکاتبات رسمی با دولت و شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده‌ایم که ادامه روند فعلی اجرای طرح آرین سالانه بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار هزینه اضافی به کشور تحمیل می‌کند.

وی درباره سویه راس گفت: محدودیت واردات این سویه ناشی از تحریم مستقیم نیست، بلکه به دلیل ساختار مالکیتی شرکت واردکننده و مسائل مرتبط با اخذ مجوزهای بین‌المللی ایجاد شده است اما در صورت ورود بخش خصوصی، امکان دریافت مجوزهای لازم و واردات این سویه وجود دارد.