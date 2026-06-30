باشگاه خبرنگاران جوان - کلان‌شهر شیراز، دیار حضرت احمدبن موسی- شاهچراغ (ع) و مهد دین، هنر و حماسه، همواره در برهه‌های حساس تاریخی، پیشگام ابراز ارادت به ساحت ولایت بوده است. در همین راستا، شهرداری شیراز با رویکردی متمرکز بر تسهیل حضور شهروندان در مراسم ملی بدرقه امام شهید، نقشه راه خدمات‌رسانی خود را با هدف تجلی وحدت و شکوه حماسی مردم این کلان‌شهر تدوین و اجرایی کرده است.

محمدحسن اسدی شهردار شیراز، در این خصوص اظهار داشت: در راستای تسهیل عزیمت شهروندان به تهران، تعداد ۵۰ دستگاه اتوبوس مجهز برای اعزام کاروان‌های عزادار در نظر گرفته شده است. این ناوگان با برنامه‌ریزی دقیق، وظیفه انتقال مشایعت‌کنندگان را در مسیر‌های منتهی به پایتخت بر عهده خواهد داشت تا مشقت سفر‌های جاده‌ای برای عزاداران به حداقل برسد.

او افزود: به منظور استقبال از زائران و عزادارانی که در مسیر عزیمت به تهران قرار دارند، دو ایستگاه موکب در مبادی خروجی شهر، شامل دروازه قرآن (خروجی شمال) و محور آزادراه شیراز-اصفهان (خروجی شمال غربی) برپا شده است. این موکب‌ها با هدف ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، آماده میزبانی از عزادارانی هستند که با شور و اشتیاق برای شرکت در مراسم تشییع راهی تهران می‌شوند.

فضاسازی شهری؛ بازتاب سوگ ملی در سطح شهر

اسدی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی بصری و فرهنگی در سطح شهر، تصریح کرد: با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، اقدامات گسترده‌ای در حوزه فضاسازی محیطی به اجرا درآمده است. در همین راستا، بیش از ۱۲۰ سازه شهری شامل بیلبورد‌ها و استرابورد‌های تبلیغاتی در سطح مناطق یازده‌گانه کلان‌شهر شیراز با مضامین سوگ و ارادت به مقام والای ولایت اکران شده است تا فضای عمومی شهر همگام با سایر نقاط کشور، چهره‌ای حزن‌آلود و متناسب با این ضایعه بزرگ به خود بگیرد.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: نگاه مدیریت شهری در این ایام، نه تکریم، که انجام وظیفه در قبال آرمان‌های بلند انقلاب و همگامی خاضعانه با مردم ولایت‌مدار شیراز برای ادای دین به مقام والای رهبر شهید است. اقدامات تدارک‌دیده شده در حوزه‌های پشتیبانی، حمل‌ونقل و فضاسازی محیطی، برآمده از عزم راسخ مدیریت شهری برای همراهی با مردم در این لحظات تاریخی است؛ تلاشی که هدف نهایی آن، تضمین حضور حداکثری و باشکوه شیرازی‌ها در مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه است.

گفتنی است، تکاپوی مدیریت شهری شیراز در این مقطع تاریخی، فراتر از یک برنامه‌ریزی اجرایی، در واقع تجلی پیوند میان وظیفه مدنی و ارادت قلبی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

تمامی این تدابیر در حوزه‌های پشتیبانی و حمل‌ونقل و فرهنگی، با یک هدف و در یک مسیر واحد، برای فراهم آوردن بستری باشکوه جهت حضور پرشور مردم این کلان‌شهر در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و تسهیل مسیر عزیمت مشایعت‌کنندگان به سوی پایتخت، همگام با وجدان بیدار ملت صورت گرفته است.

منبع: شهرداری شیراز