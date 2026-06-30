باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اتحادیه اروپا و چین از توافق برای تشدید مذاکرات در تلاش برای مهار تنش‌های تجاری فزاینده بین دو طرف و بازگرداندن تعادل به روابط اقتصادی دوجانبه خبر دادند.

این موضوع در جریان دیدار ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اروپا، و وانگ ونتائو، وزیر بازرگانی چین، در بروکسل مطرح شد که در آن طرف اروپایی نگرانی‌های خود را در مورد افزایش کسری تجاری با چین و تمایل خود را برای دستیابی به تعادل بیشتر در روابط اقتصادی ابراز کرد.

شفکوویچ تأیید کرد که کسری تجاری با چین از یک میلیارد یورو در روز فراتر رفته است و خاطرنشان کرد که صادرات پکن به بازار اروپا همچنان رو به افزایش است، در حالی که سهم شرکت‌های اروپایی در بازار چین رو به کاهش است.

او با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی «ناپایدار» است، بر لزوم حفاظت از پایگاه صنعتی اروپا و تضمین شرایط برابر برای رقابت شرکت‌های اروپایی در شرایط منصفانه تأکید کرد.

طبق بیانیه مشترک، دو طرف توافق کردند که مذاکرات را در ماه‌های آینده با هدف دستیابی به ثبات و تعادل بیشتر در روابط دوجانبه تشدید کرده و اطلاعات خود را مبادله کنند و هر دو طرف تلاش می‌کنند تا ماه اکتبر، همزمان با سفر پیش‌بینی‌شده شوکوویچ به چین، به نتایج اولیه دست یابند.

منبع: المیادین