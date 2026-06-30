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سرفه های مزمن به چه سرفه هایی گفته می شود؟ + فیلم

پزشک متخصص می‌گویند سرفه‌ای که بیش از هشت هفته ادامه پیدا کند، سرفه مزمن محسوب می‌شود و نیاز به بررسی پزشکی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرفه از شایع‌ترین علائمی است که تقریباً همه افراد در طول زندگی آن را تجربه می‌کنند و در بسیاری از موارد، به دنبال سرماخوردگی یا تحریکات تنفسی طی چند روز تا چند هفته برطرف می‌شود. با این حال، اگر سرفه بیش از هشت هفته یا حدود دو ماه ادامه داشته باشد، در دسته سرفه‌های مزمن قرار می‌گیرد و نباید نادیده گرفته شود.

پزشک متخصص تأکید می‌کنند که بیشتر علل شایع سرفه طی دو تا سه هفته و حداکثر تا هشت هفته بهبود می‌یابند. بنابراین، تداوم سرفه پس از این مدت، نیازمند بررسی دقیق برای شناسایی علت زمینه‌ای و آغاز درمان مناسب است.

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