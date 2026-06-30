شبکه «کان» اسرائیل از درگیری شدید در کنست رژیم صهیونیستی پس از رد لایحه ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از اسرای فلسطینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه «کان» اسرائیل گزارش داده است که پس از رد لایحه ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از اسرای فلسطینی، درگیری و زد و خورد شدیدی در کنست رژیم صهیونیستی رخ داده است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز نوشته که این لایحه در جلسه رأی نیاورده است. سقوط این طرح عمدتاً به دلیل تحریم جلسه از سوی احزاب حریدی در اعتراض به قانون سربازی اجباری صورت گرفته است.

روزنامه «اسرائیل هیوم» نیز تأیید کرده که کنست این پیش‌نویس را رد کرده است؛ این طرح در مرحله اول بررسی، تنها ۳۶ رأی موافق در برابر ۴۱ رأی مخالف به دست آورد و به دلیل تحریم رأی‌گیری از سوی احزاب حریدی، نتوانست آرای لازم را کسب کند.

خالد محاجنه، وکیل فلسطینی، در واکنش به این ردیه گفت که دقایقی پیش این طرح در کنست رد شده و پس از رأی دیوان عالی و این ردیه، دیگر هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از دیدار با اسرا وجود ندارد. او تأکید کرد که صلیب سرخ باید فوراً به زندان‌های رژیم صهیونیستی برود و وظیفه خود را در قبال اسرایی که در معرض جنایت‌ها و نقض‌های شدید حقوقی قرار دارند، انجام دهد.

منبع: الجزیره