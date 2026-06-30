باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی لرستان، بر ضرورت حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: استان لرستان از نظر منابع معدنی یکی از استان‌های غنی کشور به شمار می‌رود و هم‌اکنون ۱۸ ماده معدنی در آن در حال استخراج است. همچنین ۲۶ ماده معدنی دیگر نیز در استان شناسایی شده که این ظرفیت، لرستان را به یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور تبدیل کرده است. با این وجود، بخش قابل توجهی از این مواد معدنی بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از استان خارج می‌شود که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت‌های اشتغال و درآمد برای مردم استان شده است.

سپهوند با بیان اینکه توسعه صنایع پایین‌دستی و فرآوری مواد معدنی از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌ریزی در لرستان است، افزود: ایجاد شهرک تخصصی فرآوری سنگ در شهرستان چگنی، راه‌اندازی گمرک تخصصی صادرات مواد معدنی و توسعه صنایع تبدیلی از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

به گفته وی، اجرای این طرح‌ها علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم خواهد کرد. دبیر کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد که با تکمیل زنجیره تولید و فرآوری، لرستان می‌تواند سهم بیشتری از بازار‌های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده و مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کند.

رئیس فراکسیون توسعه متوازن همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی استان خاطرنشان کرد که توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش ضایعات، افزایش درآمد تولیدکنندگان و رونق اقتصادی مناطق مختلف لرستان ایفا کند.