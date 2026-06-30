مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اعلام موفقیت‌های چشمگیر در توسعه آموزش‌های قرآنی، از پیشی گرفتن این استان از سهمیه‌های وزارتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در نشست کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استان که همزمان به صورت برخط با شصت و ششمین کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور که باحضور دکتر علیرضاکاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف کلان نظام تعلیم و تربیت قرآنی، گسترش عدالت آموزشی در دسترسی به آموزش قرآن، تقویت مهارت‌های تربیتی مربیان، و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه، و ...، برنامه‌های مختلف و متنوعی را در استان در دستور کار قرار داده‌ایم.

او افزود: توسعه و ساماندهی آموزش عمومی قرآن در گروه‌های مختلف هدف، افزایش پوشش مخاطبان در مناطق شهری و روستایی، ارتقای کیفیت محتوای آموزشی روش‌های تدریس، توانمندسازی مربیان، معلمان و عوامل اجرایی، ایجاد انسجام بین بخشی در دستگاه‌های ذی ربط استانی و ...، از جمله برنامه‌های آموزش و پرورش فارس در حوزه‌های قرآنی است.

کلاری تصریح کرد: در اجرای طرح اتقان علیرغم تخصیص سهمیه ۲ هزار و ۷۰۰ نفری به استان ما موفق شدیم بیش از ۷ هزار و ۸۸۰ نفر از مجموع ۹ هزار معلم دارای سابقه کمتر از ۱۰ سال در دوره‌های آموزشی روانخوانی و روخوانی پوشش دهیم.

او ادامه داد: در سطح استان فارس تعداد ۸۰ مدرسه با عنوان مدارس تخصصی حفظ قرآن انتخاب شده‌اند این درحالی است که سهمیه تعیین شده ازسوی وزارتخانه برای فارس، تعداد ۴۰ مدرسه بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس، گفت: در حفظ موضوعی قرآن فارس توانست رتبه اول کشوری را از آن خود کند و در همین راستا، تعداد ۶ اداره آموزش و پرورش فارس توانستند جز ادارات برتر کشور در حفظ موضوعی قرآن قرار گیرند.

او اضافه کرد: در سال تحصیلی در راستای اجرای هدف ۶ سند راهبردی، تعداد ۶ هزار و ۴۰۰ محفل انس با قرآن در استان برگزار شد.

کلاری از تدوین سند راهبردی کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن استان خبر داد و عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته تعداد ۵ مرکز دارالقرآن در استان افتتاح و مجموع این مراکز را در فارس به عدد ۸۷ مرکز رساندیم. 

استان فارس به عنوان دبیرخانه قطب جنوب غرب کشور، فعالیت‌های قرآنی در استان‌های اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد را پوشش می‌دهد.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، درخشش فارس ، نظام تعلیم و تربیت ، کسب رتبه اول گراف
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