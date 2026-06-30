باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ مدیران باشگاه استقلال پس از چند دور مذاکره با روزبه چشمی، کاپیتان فصل گذشته آبیپوشان، به توافق نهایی دست یافتهاند و تنها امضای قرارداد جدید میان طرفین باقی مانده است.
مذاکرات مسئولان باشگاه با این بازیکن طی روزهای گذشته با روندی مثبت دنبال شد و دو طرف در نهایت بر سر جزئیات قرارداد به توافق رسیدند تا یکی از مهمترین دغدغههای کادر فنی برای حفظ مهرههای باتجربه برطرف شود.
چشمی که در فصل گذشته یکی از مهرههای تأثیرگذار استقلال در خط دفاع و هافبک دفاعی بود و بازوبند کاپیتانی این تیم را نیز بر بازو بست، همواره یکی از اولویتهای مدیران باشگاه برای تمدید قرارداد محسوب میشد. با توجه به نقش فنی و همچنین جایگاه ویژه این بازیکن در رختکن استقلال، مسئولان باشگاه از هفتهها قبل مذاکرات خود را برای ادامه همکاری با او آغاز کرده بودند.
این بازیکن که این روزها همراه تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک حضور دارد، پس از پایان مأموریت ملی و بازگشت به تهران، در نخستین فرصت راهی باشگاه استقلال خواهد شد تا قرارداد جدید خود را به صورت رسمی امضا کند و حضورش در جمع آبیپوشان برای فصل آینده قطعی شود.
طبق برنامهریزی مدیران استقلال، پس از نهایی شدن تمدید قرارداد چشمی، باشگاه روند معرفی رسمی این بازیکن را از طریق رسانههای خود انجام خواهد داد تا خیال کادر فنی بابت حفظ کاپیتان اول تیم برای فصل آینده آسوده شود.
مدیران استقلال در روزهای اخیر تلاش کردهاند ضمن حفظ ستون اصلی تیم، پرونده تمدید قرارداد بازیکنان کلیدی را هرچه سریعتر به سرانجام برسانند تا کادر فنی بتواند با ترکیبی کامل برنامههای آمادهسازی و حضور در اردوی پیشفصل را دنبال کند. در همین راستا، تمدید قرارداد روزبه چشمی یکی از مهمترین اقدامات نقلوانتقالاتی آبیها محسوب میشود؛ بازیکنی که علاوه بر تواناییهای فنی، نقش پررنگی در ایجاد انسجام، هدایت بازیکنان جوان و مدیریت رختکن استقلال ایفا میکند.
با نهایی شدن این توافق، استقلال یکی از مهمترین مهرههای باتجربه خود را برای فصل پیش رو حفظ خواهد کرد و انتظار میرود چشمی همچون فصل گذشته، بازوبند کاپیتانی آبیپوشان را نیز بر بازو ببندد.