مجلس نمایندگان آمریکا امروز قرار است درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای رأی‌گیری کند که خواستار توقف حمایت نظامی واشنگتن از عملیات جنگی رژیم صهیونیستی در لبنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مجلس نمایندگان آمریکا امروز قرار است رأی‌گیری سرنوشت‌سازی را درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای برگزار کند که خواستار توقف حمایت نظامی واشنگتن از عملیات جنگی رژیم صهیونیستی در لبنان است.

این اقدام که بر اساس قانون اختیارات جنگی صورت می‌گیرد، در شرایطی مطرح شده که نگرانی‌ها از ادامه حملات اسرائیل به لبنان و تأثیر منفی آن بر تلاش‌های دیپلماتیک جاری میان آمریکا و ایران برای دستیابی به آتش‌بس جامع منطقه‌ای، افزایش یافته است.

مسئولیت اصلی ارائه این پیشنهاد بر عهده رشیده طلیب، نماینده دموکرات، است که از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌خواهد هرگونه مشارکت نظامی این کشور در حملات به خاک لبنان را پایان دهد. در پیش‌نویس این قطعنامه به هزینه‌های انسانی سنگین درگیری اشاره شده و آمده است که عملیات نظامی اسرائیل تاکنون به کشته شدن بیش از چهار هزار نفر و آوارگی حدود ۱.۲ میلیون نفر انجامیده است.

این دومین باری است که چنین طرحی در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته می‌شود؛ تلاش قبلی نتوانست اکثریت لازم را کسب کند، اما با حمایت ۹۱ نماینده دموکرات و توماس مسی (نماینده جمهوری‌خواه)، راه برای طرح مجدد آن با فشار سیاسی بیشتر هموار شد. برآورد‌های سیاسی در واشنگتن نشان می‌دهد که نسخه جدید ممکن است از حمایت گسترده‌تری بین ۱۶۰ تا ۲۱۰ نماینده دموکرات برخوردار شود؛ خوش‌بینی که با پیوستن رهبران برجسته حزب دموکرات از جمله حکیم جفریز (رهبر اقلیت) و معاون او کاترین کلارک به فهرست حامیان، تقویت شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کنگره آمریکا ، کمک نظامی به اسرائیل
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۰۹ تير ۱۴۰۵
ذات آمریکا بر بدی وزشتی وخیانت بافته شده
آنها تا ابد جانورانی هستند که هیچ وقت انسان
نمی شوند باید خودمان را از غرب حیله گر وخیانت
کار جدا کنیم
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