سپر قانون بر زمین‌های کشاورزی فارس مستحکم شد تا مزارع غصب‌شده به آغوش طبیعت بازگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: با اجرای عملیات گسترده اجرای احکام مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، در ۳ ماهه نخست امسال بیش از ۸۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی که به‌صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته بودند، از چرخه تخریب خارج شده و مجدداً به چرخه تولید بازگشت.

او با اعلام آمار دقیق این عملیات، افزود: از مجموع ۱۸۲ مورد حکم اجرایی در این بازه زمانی، ۱۳۴ مورد در اراضی زراعی و ۴۸ مورد در باغات با هماهنگی مراجع قضایی به انجام رسیده است.

بهجت حقیقی، درباره نحوه اجرای این احکام، بیان کرد: ۱۸۰ مورد از این اقدامات با حضور مأموران یگان حفاظت اراضی و همکاری نیروی انتظامی انجام شده، اما ۲ مورد نیز از سوی خود مالکان و به صورت خوداجرایی انجام شده است.

او ادامه داد: صیانت از اراضی کشاورزی به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین مأموریت‌های این سازمان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: حفظ این اراضی در واقع حفظ امنیت غذایی و صیانت از سرمایه‌های ملی کشور است.

او بیان کرد: برخورد با متخلفان و تغییر کاربری‌های غیرمجاز بدون هیچ‌گونه چشم پوشی و در چارچوب قوانین موجود با جدیت ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بر نقش کلیدی یگان حفاظت اراضی کشاورزی در مدیریت امور اراضی تأکید کرد و گفت: یگان حفاظت اراضی از طریق رصد مستمر و گشت‌های میدانی همواره در حال شناسایی موارد تخلف است و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی مقابله می‌کند.

او از شهروندان و فعالان حوزه کشاورزی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، با مراجعه به سامانه ۱۳۱ موضوع را گزارش دهند تا تیم‌های متخصص در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و اجرای قانون اقدام کنند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، تغییر کاربری ، غیرمجاز ، زمین های کشاورزی
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