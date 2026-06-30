قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از متلاشی شدن کامل یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب به مرزهای شمال‌غرب کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در پی ورود یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب به مرزهای شمال‌غرب کشور برای اقدامات خراب‌کارانه و تروریستی، این اشرار در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند

این درگیری در ارتفاعات مابین شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات صورت پذیرفت.

طی آن درگیری، این تیم ۶ نفره به‌طور کامل منهدم شد و اجساد چهار نفر از اشرار به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه‌طلب و تروریست، اعلام می‌کنیم هرگونه اقدام در جهت ناامن‌سازی مرزهای شمال‌غرب با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

برچسب ها: انهدام گروهک تروریستی ، سپاه پاسداران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۹ تير ۱۴۰۵
درود بر رزمندگان اسلام
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۵:۲۸ ۰۹ تير ۱۴۰۵
گور به گور بشن.همنشین یزید باشن ان شالله.
خدا به رزمندگان اسلام و سربازان گمنام عزت و طول عمر بده.
اللهم عجل لولیک الفرج
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
زنده باد نیروهای مسلح و جان بر کف کشور
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۹ تير ۱۴۰۵
خدا رو شکر. دمتون گرم که اینقدر مواظب کشور هستید. خداوند به شما توان دهد و از بلایا دور نگه دارد. واقعاً این کارها پاداش نداره؟؟
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
زنده باد ایران و ایرانی
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۹ تير ۱۴۰۵
سلام و درود برشما عزیزان جان برکف وطن.
خدا همیشه یار و پناهتان و دعای مردم ایران همراهتان .🇮🇷🤲🇮🇷
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۹ تير ۱۴۰۵
سپاا وبسیج عشق هست ،،دست مریزاد،،زنده باد یکپارچگی وطن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۹ تير ۱۴۰۵
زنده باد بچه های سپاه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۳:۰۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
سلام و درود خداوند بر شما حافظین ایران زمین
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۹ تير ۱۴۰۵
فقط همینا رو کم داشتیم
۰
۰
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