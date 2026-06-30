باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در پی ورود یک تیم از گروهکهای معاند و تجزیهطلب به مرزهای شمالغرب کشور برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی، این اشرار در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند
این درگیری در ارتفاعات مابین شهرستانهای مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات صورت پذیرفت.
طی آن درگیری، این تیم ۶ نفره بهطور کامل منهدم شد و اجساد چهار نفر از اشرار به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.
ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیهطلب و تروریست، اعلام میکنیم هرگونه اقدام در جهت ناامنسازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.