باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - بزرگترین نشست همزمان شبکه راهبری آموزش عمومی قرآن با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان با عنوان شصت و نهمین جلسه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن برگزار شد.

در این نشست علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت شبکه راهبری قرآنی کشور گفت: این بزرگترین همایش در سطح شبکه راهبری و دلسوزان حوزه قرآن است که در این ابعاد و کیفیت برگزار شده و حضور بیش از هزار نفر از مسئولین و نخبگان این حوزه، مایه دلگرمی و نویدبخش اتفاقات بزرگ است.

ظرفیت‌های آموزش و پرورش در خدمت توسعه فرهنگ قرآنی

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر بسیج همه‌جانبه امکانات این وزارتخانه در راستای توسعه فرهنگ قرآنی، تصریح کرد: نمونه بارز این عزم جدی را در «طرح اتقان» شاهد هستیم؛ طرحی که با آموزش بیش از ۴۰ هزار نفر از معلمان دوره ابتدایی، گامی بلند در جهت ارتقای سواد قرآنی کشور برداشته است.

وی افزود: ما تمامی ظرفیت‌های انسانی و منابع موجود در آموزش و پرورش را در جهت توسعه و ترویج آموزه‌های قرآنی به کار خواهیم گرفت. این یک وظیفه راهبردی و رسالت ذاتی ماست.

ضرورت پیگیری مطالبات بر اساس سند توسعه

کاظمی ضمن قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین قمی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین حمایت‌های مجدانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه حجت‌الاسلام پژمان‌فر در فراکسیون قرآن و عترت، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های دقیق و تولید محتواهای غنی در این زمینه انجام شده است، اما آنچه اهمیت دارد، پیگیری مجدانه برای تحقق اهداف است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود خروجی این جلسه، ایجاد یک «جهش» در برنامه‌های قرآنی، هم در سطح درون آموزش و پرورش و هم در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور باشد. ما برنامه‌ریزی‌ها را بر اساس سند توسعه قرآن به صورت منطقه‌ای و دستگاهی برش زده‌ایم و از تمام همکاران انتظار داریم با جدیت، این مطالبات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.

کاظمی ادامه داد:هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما مسیر و ساختارها روشن شده و باید با قوت و برنامه ادامه دهیم.

وی در این مراسم ضمن قدردانی از حضور گسترده مسئولان استانی، فعالان قرآنی و تیم‌های اجرایی در کمیسیون قرآن و حوزه‌های مرتبط، تاکید کرد: قرآن باید به عنوان «کتاب زندگی» مبنای سعادت فردی و اجتماعی قرار گیرد و وزارت آموزش و پرورش نیز این موضوع را به عنوان مهم‌ترین ماموریت خود در دستور کار قرار داده است.تلاش‌ها خوب بوده، اما هنوز در ابتدای راه بزرگ هستیم.

کاظمی با اشاره به اینکه اقدامات انجام‌شده قابل توجه است، افزود: با این حال، در بسیاری از بخش‌ها هنوز در آغاز مسیر قرار داریم؛ از جمله در حوزه آموزش مربیان و تربیت مدرسان، همچنین برنامه‌های در حال پیگیری در دانشگاه فرهنگیان و اجرای طرح‌های آموزشی که «تقریباً در نقطه‌های آغازین» هستند.

وزیر آموزش و پرورش از مسئولان و همکاران خواست طرح‌ها و برنامه‌ها را با توکل بر خدا و تکیه بر قرآن با جدیت دنبال کنند و گفت: مطمئنیم در این راه موفق خواهیم شد.

رویکرد جدید؛ قرآن‌پذیر کردن زندگی دانش‌آموزان

وی درباره جهت‌گیری آموزش عمومی قرآن توضیح داد: رویکرد وزارت آموزش و پرورش این نیست که دانش‌آموز فقط قرآن را حفظ کند؛ بلکه قرائت نیز «ابزار» است و هدف اصلی این است که انس، الفت و تربیت قرآنی در زندگی بچه‌ها ساری و جاری شود.

کاظمی گفت: تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی میان همه دستگاه‌ها و بخش‌های آموزش است. در طول دوره‌های اخیر، ساختارها شکل گرفته، روش‌ها روشن شده و تقسیم کار نیز انجام شده است.گفتمان قرآنی، به گفتمان غالب آموزش تبدیل شده است.

وی مهم‌ترین دستاورد یک یا دو سال گذشته در حوزه آموزش عمومی قرآن را تبدیل گفتمان توسعه فرهنگ قرآنی به گفتمان غالب آموزش دانست و تاکید کرد: حضور بیش از هزار نفر از مسئولان حاضر در این جلسه، نشانه تبدیل این موضوع به یک «گفتمان ملی» است.

وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به ادامه اجرای طرح‌ها و توسعه مدارس قرآنی/حفظ، تاکید کرد: این حرکت بزرگ، به شرط تداوم باانگیزه، تحرک، برنامه‌ریزی و پیگیری برای تامین اعتبارات می‌تواند به دستاوردهای ملموس منجر شود.

لزوم حرکت از روش‌های سنتی به سمت فناوری‌های نو

کاظمی با تاکید بر اینکه باید از رویکردهای سنتی به سمت روش‌های مبتنی بر فناوری‌های جدید حرکت شود، گفت: از ظرفیت هوش مصنوعی و نرم‌افزارها استفاده‌هایی انجام شده، اما کافی نیست و لازم است در آموزش، تولید محتوا و برنامه‌های اطلاع‌رسانی، سطح فعالیت‌ها ارتقا یابد.

وی همچنین به سامانه آموزش عمومی قرآن به عنوان یکی از محورهای مهم اشاره کرد و گفت: این حوزه نیز در مسیر توسعه قرار دارد.