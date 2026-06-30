دروازه بان تیم فوتبال استقلال تهران به سرمربی این تیم قول داده که عملکرد خوبی در فصل جدید داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ حبیب فرعباسی، دروازهبان جدید تیم فوتبال استقلال، در روزهای اخیر گفتوگوهایی با سهراب بختیاریزاده، سرمربی آبیپوشان، داشته و در این نشستها بر انگیزه بالای خود برای تبدیل شدن به دروازهبان شماره یک استقلال در فصل آینده تأکید کرده است.
فرعباسی که با هدف حضور ثابت در ترکیب استقلال راهی این تیم شده، در جریان مذاکرات خود با سرمربی آبیپوشان به بختیاریزاده قول داده است که با تلاش و عملکرد مطلوب، پاسخ اعتماد کادر فنی را خواهد داد و بتواند در فصل پیش رو به عنوان سنگربان شماره یک استقلال بدرخشد.
این دروازهبان همچنین به سرمربی استقلال اعلام کرده که از رقابت برای حضور در ترکیب اصلی استقبال میکند و با آمادگی کامل در تمرینات حاضر خواهد شد تا با نمایش تواناییهای خود، جایگاه ثابتی در ترکیب آبیها به دست آورد.
از سوی دیگر، سهراب بختیاریزاده نیز در این گفتوگوها بر اهمیت رقابت سالم میان بازیکنان تأکید کرده و به فرعباسی اعلام کرده است که هیچ بازیکنی از پیش جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی ندارد و ملاک انتخاب نفرات، تنها کیفیت فنی، آمادگی بدنی و عملکرد آنها در تمرینات و مسابقات خواهد بود.
کادر فنی استقلال امیدوار است با ایجاد رقابت در تمامی خطوط، به ویژه در پست دروازهبانی، کیفیت فنی تیم در طول فصل افزایش پیدا کند. به همین دلیل، فرعباسی نیز با انگیزه فراوان تمرینات پیشفصل را آغاز خواهد کرد تا بتواند نظر مثبت کادر فنی را جلب کند.
مدیران استقلال نیز با جذب این دروازهبان، یکی از اهداف خود در نقلوانتقالات را محقق کردهاند و اعتقاد دارند فرعباسی از توانایی لازم برای حضور در چارچوب دروازه این تیم برخوردار است. حال باید دید او در جریان اردوی آمادهسازی و دیدارهای تدارکاتی چه عملکردی از خود به نمایش خواهد گذاشت و آیا میتواند وعدهای را که به سرمربی استقلال داده، در طول فصل جدید عملی کند یا خیر.