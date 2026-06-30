باشگاه خبرنگاران جوان - طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ضرورت صیانت از برق صنایع، نسبت به فعالیتهای غیرمولد در شهرکهای صنعتی هشدار داد.
وی با تأکید بر اینکه پایداری برق برای استمرار تولید در بیش از ۵۵ هزار واحد صنعتی کشور ضروری است، اظهار کرد: هرگونه نگهداری، نصب و بهرهبرداری از دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) بدون مجوز قانونی، تخلف بوده و در صورت احراز، علاوه بر ابطال پروانه بهرهبرداری واحد صنعتی، پرونده متخلفان جهت اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
تلاش برای رفع ناترازی انرژی
معاون وزیر صمت با بیان اینکه پیک بار مصرفی شهرکهای صنعتی کشور حدود ۴ درصد از کل برق مصرفی است، تصریح کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای کمک به رفع ناترازی انرژی، اقدامات زیربنایی انجام داده است. از جمله این اقدامات میتوان به اختصاص ۸۲۵۲ هکتار زمین برای زونهای خورشیدی و بهرهبرداری از ۴۲۱.۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایهگذاری بخش خصوصی اشاره کرد.
لاهوتی اشکوری در پایان خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از برق، نه تنها به شبکه توزیع فشار وارد میکند و تولید را مختل میسازد، بلکه معیشت و اشتغالِ بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار نفر شاغل در شهرکهای صنعتی را تحتالشعاع قرار میدهد. لذا تأکید میشود که برق باید صرفاً در خدمت تولید و ایجاد ارزشافزوده باشد.
منبع:روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان