مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از ابطال پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی متخلف که اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز می‌کنند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ضرورت صیانت از برق صنایع، نسبت به فعالیت‌های غیرمولد در شهرک‌های صنعتی هشدار داد.

وی با تأکید بر اینکه پایداری برق برای استمرار تولید در بیش از ۵۵ هزار واحد صنعتی کشور ضروری است، اظهار کرد: هرگونه نگهداری، نصب و بهره‌برداری از دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) بدون مجوز قانونی، تخلف بوده و در صورت احراز، علاوه بر ابطال پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی، پرونده متخلفان جهت اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

تلاش برای رفع ناترازی انرژی

معاون وزیر صمت با بیان اینکه پیک بار مصرفی شهرک‌های صنعتی کشور حدود ۴ درصد از کل برق مصرفی است، تصریح کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای کمک به رفع ناترازی انرژی، اقدامات زیربنایی انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به اختصاص ۸۲۵۲ هکتار زمین برای زون‌های خورشیدی و بهره‌برداری از ۴۲۱.۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد.

لاهوتی اشکوری در پایان خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از برق، نه تنها به شبکه توزیع فشار وارد می‌کند و تولید را مختل می‌سازد، بلکه معیشت و اشتغالِ بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار نفر شاغل در شهرک‌های صنعتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. لذا تأکید می‌شود که برق باید صرفاً در خدمت تولید و ایجاد ارزش‌افزوده باشد.

منبع:روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان

برچسب ها: شهرک های صنعتی ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
توسعه ۵ هزار هکتار نیروگاه خورشیدی در هرمزگان تا پایان سال / بهره‌برداری از دو نیروگاه خورشیدی و ۱۲ پروژه صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان  
اعلام مشوق جدید واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی هرمزگان
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی هرمزگان مطرح کرد؛ 
بهبود کیفیت زندگی شهروندان با ایجاد شهرک‌های صنفی در بندرعباس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشت ۵۴ هزار مگاوات‌ساعت برق به شبکه هرمزگان با اجرای طرح «مهتاب»
هشدار معاون وزیر صمت به واحدهای صنعتی متخلف در هرمزگان
تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی بر فرآورده‌های خام دامی در بندر شهید رجایی
آخرین اخبار
هشدار معاون وزیر صمت به واحدهای صنعتی متخلف در هرمزگان
تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی بر فرآورده‌های خام دامی در بندر شهید رجایی
بازگشت ۵۴ هزار مگاوات‌ساعت برق به شبکه هرمزگان با اجرای طرح «مهتاب»
کم آبی ۵ هزار نفر در بشاگرد + تصاویر
زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری حوالی فین هرمزگان را لرزاند
اعزام بیش از ده هزار هرمزگانی به آیین تشییع رهبر شهید در تهران