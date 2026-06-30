مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از استقرار ۱۱ موکب در بقاع متبرکه استان برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در شهر‌های تهران، قم، عراق و مشهد، گفت: در این ایام حساس و باشکوه، تمامی توان و ظرفیت‌های اوقاف و امور خیریه استان مازندران در راستای خدمت به مردم شریف، مؤمن و ولایت‌مدار بسیج شده است.

او افزود: هدف ما این است که زائرانی که برای حضور در مراسم تشییع پیکر پاک قائد شهید امت عازم سفر هستند، در طول مسیر و در نقاط مختلف استان، با بهترین کیفیت از خدمات اسکان و پذیرایی برخوردار شوند.

حجت‌الاسلام حیدری با تبیین جزئیات برنامه‌ها، گفت: به منظور تسهیل تردد و رفاه حال حاضرین، مواکب مستقر در امامزاده‌ها و بقاع متبرکه استان، آماده ارائه خدمات از جمله اسکان موقت، پذیرایی، راهنمایی و خدمات رفاهی هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با نام بردن از نقاط مستقر مواکب، افزود: مواکب خدمت‌رسان در گلوگاه سید بی بی زینب (س)، سوادکوه امامزاده عبدالحق (ع) و امامزاده ابوطالب (ع)، لاریجان ساختمان اوقاف لاریجان، تنکابن امامزاده سید حسین (ع) شیرود و مسجد الشهدا، رامسر موکب حضرت حر، آمل امامزاده ابراهیم (ع) و امامزاده عبدالله (ع)، ساری امامزاده عباس (ع) و بهشهر امامزاده سید علی (ع) آماده میزبانی از هموطنان شریف ایران اسلامی هستند.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی در پایان گفت: ما در کنار مردم عزیز، در تمامی این مسیر‌های معنوی، با تمام توان در کنار شما خواهیم بود تا این سفر وداع با رهبر امت، در کمال آرامش و خدمات‌دهی برگزار شود.

منبع:روایط عمومی اوقاف مازندران

برچسب ها: اوقاف مازندران ، رهبر انقلاب
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