باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ساعدپناه با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار کرد: پروژه مهتاب با هدف شناسایی و رفع گلوگاه‌های تلفات انرژی و صیانت از حقوق مشترکان، با جدیت در حال اجراست.

وی در تشریح جزئیات اقدامات انجام شده در این طرح گفت: در این بازه زمانی، یک‌هزار و ۴۴۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری، ۱۱ هزار و ۸۰۰ کنتور معیوب تعویض و ۶۸۹ مورد دستکاری در کنتورهای برق کشف و اصلاح شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی بر هرمزگان همچنین از برخورد قاطع با مصارف غیرمتعارف خبر داد و افزود: در راستای اقدامات فنی و نظارتی، ۱۱۰ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال شناسایی و جمع‌آوری شد و برای کنترل بار شبکه، ۳۴۷ دستگاه فیوز محدودکننده مصرف نیز برای مشترکان پرمصرف نصب گردید.

ساعدپناه در پایان با تأکید بر نقش حیاتی این اقدامات در پایداری شبکه برق استان به‌ویژه در فصل تابستان، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه مهتاب ضمن کاهش تلفات انرژی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه بار شبکه، گامی مؤثر در جهت برقراری عدالت در توزیع انرژی و صیانت از حقوق تمامی شهروندان هرمزگانی بوده است.

منبع:روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان