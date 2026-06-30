مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران از تمهیدات ویژه تأمین آرد استان برای پشتیبانی از مسافران عازم مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، با اشاره به شرایط ویژه این روز‌ها، گفت: تأمین پایدار نان برای مردم استان و همچنین مسافرانی که از مسیر مازندران عازم مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب هستند، مهم‌ترین اولویت مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان است.

او افزود: از نخستین ساعات آغاز اجرای این برنامه، تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش تولید، حمل و توزیع آرد در استان در آماده‌باش قرار گرفته‌اند و روند تأمین آرد شهرستان‌ها به صورت لحظه‌ای پایش می‌شود تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در فعالیت واحد‌های خبازی ایجاد نشود.

جعفری با تأکید بر آمادگی کامل شبکه تأمین و توزیع آرد در استان، گفت: تمامی ظرفیت‌ها برای پاسخگویی به نیاز شهرستان‌ها بسیج شده است و در صورت افزایش مصرف، آرد مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و توزیع خواهد شد و جلسات شورای تسهیل نیز تا پایان برگزاری مراسم به صورت روزانه ادامه می‌یابد تا پایداری عرضه نان و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و زائران عبوری حفظ شود.

برچسب ها: غله مازندران ، نانوایی های مازندران
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