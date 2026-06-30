پلمب مخفیگاه متخلفان شکار در حاشیه پارک ملی بمو

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برخورد قانونی با جرائم مرتبط با شکار و صید غیرمجاز، مخفیگاه یکی از متخلفان شکار در محدوده پارک ملی بمو با دستور قاضی شعبه دوم دادگاه شهرستان زرقان پلمب شد.

حمزه برومند فر، رئیس پارک ملی بمو، با اعلام این خبر گفت: این اقدام در پی دستگیری یکی از شکارچیان و شناسایی مخفیگاه وی انجام شد. بررسی‌های محیط‌بانان و مستندات پرونده نشان می‌دهد این مکان که در قالب یک سفره‌خانه در حاشیه پارک فعالیت داشت، در موارد متعدد محلی برای اسکان و پنهان کردن شکارچیان متخلف و تسهیل ورود آنان به پارک ملی بمو به منظور شکار غیرمجاز بوده است.

او افزود: پس از تکمیل مستندات و ارائه گزارش به مرجع قضایی، با دستور مقام قضایی، این محل پلمپ و پرونده متخلف برای رسیدگی قانونی در دستگاه قضایی شهرستان زرقان در حال پیگیری است.

برومند فر با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی، به ویژه اقدام قاطع قاضی شعبه دوم دادگاه شهرستان زرقان، اظهار کرد: حفاظت مؤثر از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، بدون همراهی و پشتیبانی دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست و برخورد قانونی با افرادی که در قالب فعالیت‌های به ظاهر مجاز، زمینه ارتکاب جرائم محیط زیستی را فراهم می‌کنند، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و صیانت از تنوع زیستی کشور دارد.

او با اشاره به تقارن این اقدام با هفته قوه قضاییه، افزود: این تصمیم قضایی، پیام روشنی برای متخلفان حوزه شکار و صید دارد و نشان می‌دهد قانون در برابر تعرض به سرمایه‌های طبیعی و حقوق عمومی با قاطعیت اجرا می‌شود. تعامل مؤثر میان محیط‌بانان و دستگاه قضایی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در حفاظت از مناطق ارزشمند محیط طبیعی کشور است.

پارک ملی بمو به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش ایران، نقش ارزشمندی در حفظ تنوع زیستی و گونه‌های شاخص کشور دارد و برخورد قانونی با عوامل تهدیدکننده این میراث ملی، گامی مؤثر در صیانت از سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده به شمار می‌آید.

منبع: محیط زیست فارس