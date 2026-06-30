مامورین از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی، درگیری و عربده کشی در بیمارستان پورسینا رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی انتظامي شهرستان رشت با تاکيد بر اينکه اخلال در نظم عمومي و ارعاب شهروندان را خط قرمز پليس اعلام کرد، انتظامي قاطعانه و بدون اغماض با مخلان نظم و امنيت برخورد خواهد کرد.در ادامه اين گزارش مامورين پس ازوقوع يک فقره درگيري ،نزاع دسته جمعي در بيمارستان پورسينا رشت، بلافاصله در محل حاضر شدند.

با بيان اينکه در آدرس اعلامي هشت نفر از همراهان يک بيمار منتقل شده به بخش اورژانس اقدام به درگيري و فحاشي به عوامل و پرسنل، تخريب اموال عمومي بيمارستان نمودند که منجر به اخلال در نظم عمومي و ايجاد رعب و وحشت در ميان شهروندان شده بودند که با حضور به موقع ماموران انتظامي اجازه ادامه اقدامات شرورانه را به اين افراد نداده و تمامي نفرات عامل درگيري را بازداشت کردند.

در نهايت پس از هماهنگي هاي لازم، پرونده 8 متهم دستگيري شده تشکيل و جهت سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند.در پايان مامورين عنوان داشتند اينگونه افراد که باعث سلب آسايش شهروندان و تشويش اذهان عمومي ميشوند تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند و برخورد پليس و دستگاه قضائيي در مقابل هر نوع ايجاد مزاحمت برابر قانون و قاطعانه خواهد بود.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان