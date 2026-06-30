باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی جلائی‌فر مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان از اجرای طرح ویژه سوخت‌رسانی به زائران سیستان و بلوچستان که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید امت راهی مشهد مقدس هستند، خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، سهمیه‌های ویژه بنزین با هماهنگی سپاه پاسداران و از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در مسیر رفت و برگشت در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تسهیل سفر زائران مراسم تشییع رهبر شهید امت اظهار کرد: با توجه به طولانی بودن مسافت بین شهرهای استان و فاصله تا مشهد مقدس، به منظور خدمت‌رسانی مطلوب به هم‌استانی‌هایی که برای حضور در این مراسم راهی مشهد مقدس می‌شوند، جایگاه‌های منتخب در مناطق جنوب و شمال استان برای عرضه سوخت تعیین و تجهیز شده‌اند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان افزود: در جنوب استان، جایگاه‌های هوران و رئیسی در شهرستان چابهار، هیچان در شهرستان نیکشهر و نخلستان در شهرستان ایرانشهر به عنوان جایگاه‌های منتخب عرضه سوخت به خودروهای شخصی زائران در نظر گرفته شده‌اند. در این جایگاه‌ها، حداکثر ۶۰ لیتر بنزین در یک نوبت، صرفاً در باک خودرو و با ارائه نامه یا کارت معرفی صادره از سپاه پاسداران، از طریق کارت اضطراری جایگاه عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: در منطقه زاهدان نیز جایگاه‌های کویر و سفیدآبه برای سوخت‌رسانی به زائران پیش‌بینی شده‌اند که در این جایگاه‌ها نیز ۴۰ لیتر بنزین در هر نوبت رفت و برگشت، از طریق کارت اضطراری جایگاه و با ارائه معرفی‌نامه یا کارت ویژه سپاه پاسداران، به خودروهای شخصی اختصاص می‌یابد.

جلائی‌فر افزود: در صورت عدم معرفی نامه یا کارت ویژه سپاه پاسداران، مقدار ۲۰ لیتر بنزین در یک نوبت، از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ تیرماه در جایگاه‌های دارای کارت اضطرای، عرضه خواهد شد.

وی تأکید کرد: عرضه سوخت تنها در باک خودرو انجام می‌شود و هر خودرو یک نوبت در مسیر رفت و یک نوبت در مسیر بازگشت، مجاز به دریافت سهمیه تعیین‌شده در یکی از جایگاه‌های منتخب منطقه زاهدان و چابهار خواهد بود.

وی همچنین از هماهنگی انجام شده با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مناطق خراسان جنوبی و خراسان رضوی خبر داد و گفت: کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های منتخب این مناطق نیز تأمین شده است تا زائران استان سیستان و بلوچستان در طول سفر با مشکلی در تأمین سوخت مواجه نشوند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان خاطرنشان کرد: این طرح از یازدهم تا نوزدهم تیرماه اجرا می‌شود و ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافربری نیز مطابق سهمیه مندرج در کارت سوخت خود، نفت‌گاز مورد نیاز را دریافت خواهند کرد.

وی در پایان تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان با بسیج امکانات و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب سوخت‌رسانی به زائران و تسهیل سفر آنان را دارد.

منبع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان