بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز دوشنبه حدود ۲۴ فروند کشتی باری از جمله نفتکش‌ها و گازکش‌ها از تنگه هرمز عبور کردند و روند تردد در روز سه‌شنبه نیز افزایشی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی شرکت کپلر (که بلومبرگ به نقل از آنها گزارش داده)، روز دوشنبه حدود ۲۴ فروند کشتی باری، از جمله نفت‌کش‌ها و گازکش‌ها، از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

این آمار حاکی از آن است که روز سه‌شنبه نیز سرعت تردد همچنان افزایشی بوده؛ یک نفتکش بسیار بزرگ به همراه شماری کشتی کوچک‌تر وارد خلیج فارس شده‌اند. این تحول را باید نشانه‌ای از احیای فعالیت‌های دریانوردی در یکی از حساسترین گذرگاه‌های انرژی جهان به شمار آورد.

به نوشته بلومبرگ، ظرفیت کل نفت‌کش‌های عبوری از این تنگه به حدود ۱۱ میلیون بشکه نفت خام می‌رسد؛ رقمی که نشان از اعتماد دوباره مالکان کشتی به تردد در این آبراه راهبردی دارد.

این خبرگزاری همچنین گزارش داده که سه نفتکش غول‌پیکر و خالی -که متعلق به شرکت کر‌ه ای «سینوکور» هستند- روز دوشنبه پس از ورود به خلیج فارس، در امتداد سواحل عمان به حرکت ادامه داده‌اند. در همین حال، یک نفتکش دیگر نیز در داخل خلیج فارس سیگنال‌های خود را روشن کرده و اعلام داشته که عازم بندر بصره در عراق است. تنگه هرمز -که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از آن عبور می‌کند و میزبان نزدیک به نیمی از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان است- همچنان نقشی بی‌بدیل در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند.

کشور‌های حوزه خلیج فارس -از عربستان و عراق گرفته تا کویت، امارات، قطر و ایران- برای صادرات بخش اعظم نفت خود به بازار‌های بین‌المللی، به این تنگه وابستگی مطلق دارند. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که برخلاف سایر مناطق نفت‌خیز، گزینه‌های جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز به شدت محدود است. تنها دو خط لوله اصلی -یکی ینبع در عربستان و دیگری فجیره در امارات- با ظرفیت مجموعی حدود ۷ میلیون بشکه در روز وجود دارد؛ رقمی که در قیاس با حجم عظیم صادرات منطقه، تقریباً ناچیز به نظر می‌رسد. توقف یا اختلال در تردد تنگه هرمز، اما دامنه‌ای فراتر از بازار نفت دارد؛ از کشاورزی و حمل‌ونقل گرفته تا صنایع بسته‌بندی، داروسازی، پوشاک، و نیز فناوری‌های روز مانند تراشه، هوش مصنوعی و تجهیزات پزشکی -همه و همه از این تنگه تأثیر می‌پذیرند. به عبارت دیگر، بسته شدن این گذرگاه، زنجیره تأمین جهانی را تا مرز فلج شدن پیش خواهد برد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، نفتکش ها
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