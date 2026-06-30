فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۳۲۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک و توقیف سه دستگاه موتورسیکلت در پی درگیری مسلحانه مرزبانان با سوداگران مرگ در نقطه صفر مرزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار رضا شجاعی، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای تشدید کنترل و مراقبت از مرزها و مقابله قاطع با قاچاق موادمخدر، مرزبانان استان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت یک باند قاچاق موادمخدر در مناطق مرزی مطلع شده و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزداران پس از چندین شبانه‌روز رصد و اقدامات اطلاعاتی، مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان و زمان انتقال محموله را شناسایی کرده و با استقرار تیم‌های عملیاتی و اجرای طرح مهار، منطقه مورد نظر را تحت کنترل قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان ادامه داد: قاچاقچیان پس از مشاهده مرزداران به سمت مأموران تیراندازی کردند که مرزبانان نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، اقدام متقابل انجام دادند. در این درگیری مسلحانه، سوداگران مرگ که عرصه را بر خود تنگ دیدند، با رها کردن محموله موادمخدر و سه دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدند.

سردار شجاعی تصریح کرد: مرزبانان در پاکسازی منطقه موفق شدند ۳۲۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند و تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان و سایر عوامل مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی مرزبانی در مقابله با قاچاق موادمخدر، خاطرنشان کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه فعالیت به قاچاقچیان و سوداگران مرگ را نخواهند داد و همکاری مرزنشینان نقش مؤثری در تأمین و ارتقای امنیت پایدار مناطق مرزی دارد.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، موادمخدر
خبرهای مرتبط
جاسازی تریاک در آغل گوسفندان
کشف مواد افیونی جاساز در هیرمند
انهدام پنج باند سازمان یافته قاچاق مواد افیونی در سیستان و بلوچستان / کشف سه تن مواد مخدر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهادت بانوی مجروح حمله تروریستی شب گذشته در سراوان
کشف ۳۲۰ کیلوگرم مواد افیونی در درگیری مسلحانه مرزبانان سیستان و بلوچستان با سوداگران مرگ
تمهیدات ویژه در سیستان و بلوچستان برای سوخت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید امت
خاطره شنیدنی مولوی عبدالغنی دهانی از زمان حضور آقای شهید انقلاب در زاهدان + فیلم
آخرین اخبار
خاطره شنیدنی مولوی عبدالغنی دهانی از زمان حضور آقای شهید انقلاب در زاهدان + فیلم
کشف ۳۲۰ کیلوگرم مواد افیونی در درگیری مسلحانه مرزبانان سیستان و بلوچستان با سوداگران مرگ
تمهیدات ویژه در سیستان و بلوچستان برای سوخت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید امت
شهادت بانوی مجروح حمله تروریستی شب گذشته در سراوان
ثبت رکورد ۵۲ درجه‌ای در کهورک؛ رکورد بیشینه دمای استان سیستان و بلوچستان شکسته شد
توقیف خودروی ترانزیتی حامل محموله سلاح در مرز‌های سیستان وبلوچستان ️