باشگاه خبرنگاران جوان - در پی ادعاهای کذب وزیر امنیت داخلی آمریکا علیه تیم ملی ایران و ابراز خوشحالی از حذف این تیم از جامجهانی، بخش رسانهای تیم ایران در پاسخ به سوال «اتلتیک» که آیا از این اظهارات شگفتزده نشدید، اعلام کرد: «مردم ایران سالهاست به بدرفتاری و دروغهای مقامهای آمریکایی عادت کردهاند؛ بنابراین هیچکس در ایران از این اظهارات خصمانه شگفتزده نمیشود. وقتی آنها ۱۶۸ کودک را میکشند و سپس به تمام جهان درباره آن دروغ میگویند، دیگر هیچ حرفی از زبان این شخص برای ما تعجبآور نیست.
این اظهارات بار دیگر نشان میدهد که مقامهای ایالات متحده هیچ پایبندیای به حقوق بینالملل یا اصولی که از یک کشور میزبانِ شایسته برگزاری یک رویداد بزرگ جهانی انتظار میرود، ندارند.
اینکه او آشکارا از حذف ایران ابراز خوشحالی میکند، بیش از آنکه درباره تیم ما چیزی بگوید، شخصیت خودش را آشکار میسازد. این رفتار نشاندهنده سطحی از حقارت و تنگنظری است که حتی حضور یک تیم فوتبال در بزرگترین صحنه ورزشی جهان را نیز برنمیتابد.
پس از دیدار ما مقابل نیوزیلند، سرمربی تیم ملی گفت که ایالات متحده نمیخواست ایران در این مسابقات باقی بماند، زیرا تیم ما با رفتارهایی غیرانسانی و غیرحرفهای مواجه شده بود. اظهارات اخیر نیز تنها این باور را بیش از پیش تقویت میکند.»
نیویورک تایمز در ادامه مینویسد این سخنان اشاره به حمله هوایی به دبستان «شجره طیبه» در میناب در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، نخستین روز درگیری نظامی ایران و آمریکا، دارد.
بازیکنان تیم ملی ایران در طول جام جهانی با نصب نشانهایی با عدد ۱۶۸ و همچنین انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی، یاد قربانیان این کشتار را گرامی داشتهاند.
روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از مقامهای آمریکایی و افراد مطلع از نتایج اولیه تحقیقات گزارش داده بود که بررسیهای نظامی در حال انجام، مسئولیت این حمله موشکی مرگبار را متوجه آمریکا دانسته است.