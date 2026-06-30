باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - در آستانه ایام وداع و تشییع آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، آیین رونمایی و افتتاح نمایشگاه «خمینی خراسان»؛ گزیده اسناد منتشرنشده رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، هیات امنا، معاونین مرکز و اصحاب رسانه در سالن جلسات مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه امروز پرورش و تربیت انسان‌های بزرگ نظیر امامان خمینی (ره) و خامنه‌ای نشان از ممتازی ملت ایران دارد، گفت: اکنون ملت ایران مورد توجه اندیشکده‌های مطالعاتی و دانشگاه‌ها و پژوهشگران قرار گرفته است. ملت ایران در دهه‌های گذشته بخصوص با پیروزی انقلاب اسلامی از خود جایگاه دیگری را عرضه کرد و استمرار تمدنی خود را با یک رویش نو در فرهنگ و تمدن معاصر به رخ همه کشاند. جایگاه ایران فوق‌العاده ممتاز است و یک ویژگی آن پرورش انسان‌های بزرگ است.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه اکنون ما کشوری به نام جمهوری اسلامی داریم، که صاحب تئوری، ایدئوژی، چشم‌انداز، فرهنگ مشخص و دارای قدرت تاثیرگذار در منطقه و فرامنطقه است، افزود: کشوری که فرهنگ جدی در عرصه فکر، اندیشه و مدل زندگی دارد. اگر به حجم مطالعات خارج از کشور درباره نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم در می‌یابیم که حجم وسیع مطالعات خارج از کشور با داخل قابل مقایسه نیست. اینکه ملت ایران چه آرزو‌ها و اندیشه‌ای دارد، جهان‌بینی‌اش چیست، آینده را چگونه ترسیم می‌کند.

وی با بیان اینکه این استقرار تمدنی در دهه ۴۰ با رحلت آیت‌الله بروجردی و بروز و ظهور امام خمینی (ره) آغاز و تاکنون نزدیک به ۶۰ سال از آن سال‌ها می‌گذرد، گفت: ما امروز سرمایه عظیمی در اختیار داریم؛ یافته‌ها و اسنادی که ادامه راه جامعه جهانی است.

حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به تلاش مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای ثبت و ضبط اسناد تاریخی بیان کرد: برای اینکه مطالب تاریخ به خوبی روایت شود، باید مدتی از نگارش آن بگذرد، تا گرد و غبار تاریخ و احساسات بازیگران تاریخ فروکش کند، تا مبادا احساسات بر وقایع و حقایق و مستندات غلبه پیدا کند و کسانی باشند که دست به دستکاری تاریخ بزنند. از سویی به دلیل حجم اطلاعات منتشر شده باید عملیات ترمیمی برای صحت‌سنجی اطلاعات صورت گیرد. مثلاً در دهه اول انقلاب وقایع سیاسی، نظامی و امنیتی بسیاری در جامعه رخ می‌داد، که نیاز بود صحت‌سنجی اطلاعات صورت گیرد.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در بخش دیگر گفت‌وگو درباره وصیتِ رهبرِ شهیدِ انقلاب که هر بند آن موید ساده‌زیستی ایشان بود، گفت: نکات مهمی در وصیت‌نامه رهبرِ شهیدِ انقلاب نهفته است، که الهام‌بخش و قابل انتقال به جوانان است. جزئیات و زوایای این زندگی برای جوانان اهمیت دارد. زندگی‌ای که در نهایت به شهادت ختم می‌شود و نشان‌دهنده صدق زندگی چندین ساله‌ ایشان است. ما با مجموعه‌ای از سرمایه ارزشمند برای الگودهی مواجه‌ایم.

در ادامه جواد منصوری، نخستین فرمانده سپاه پاسداران و پژوهشگر حوزه تاریخ و انقلاب اسلامی به نحوه آشنایی با رهبرِ شهیدِ انقلاب اشاره کرد؛ آشنایی که به سال ۴۸ بر‌می‌گشت.

منصوری به وجه متمایز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به سایر افراد و علمای آن دوران اشاره کرد و افزود: اولین نکته‌ای که سبب شد نظرم به ایشان جلب شود، سخنرانی‌شان پای منبر و صحبت درباره استعمار و دشمن‌شناسی بود، که برایم تازگی داشت. بعد از اتمام سخنرانی رابطه‌ام با ایشان شکل گرفت. برای من شخصیتِ رهبرِ شهیدِ انقلاب متفاوت از آقایان بود؛ چون بسیاری از حرف‌هایی که آن زمان نمی‌توانستم بگویم، به حضرت آقا می‌گفتم.

این پژوهشگر حوزه تاریخ به آغاز فعالیت رسمی همکاری خود با آیت‌الله خامنه‌ای بعد از آزادی از زندان اشاره کرد و توضیح داد: ویژگی دیگر شخصیتی حضرت آقا اخلاص در ایمان بود، که در اوج قرار داشت. من به ندرت می‌دیدم که ایشان اسمی از کسی ببرند و انتقاد کنند.

وی در بخش دیگر گفته‌ها با اشاره به جمله یکی از سران حزب توده گفت: جمله آن فرد در آن زمان این بود که تنها کسی که می‌تواند ادامه‌دهنده راه امام راحل باشد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. او این صحبت را در زندان به من گفت.

منصوری با بیان اینکه رهبرِ شهیدِ انقلاب قطعاً مورد عنایت خدا و از ذخایر خداوند برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی بودند، توضیح داد: ایشان حتی زمانی که به رهبری منصوب شدند، خودشان را مقید به عمل کردن مو به مو دستورات امام راحل قرار دادند. در واقع، تمام مواضع و اخلاق و عملکردشان بر اساس مبانی امام راحل بود. به همین دلیل، شهادت حق ایشان بود و خداوند به گونه‌ای تقدیر کرد که تا ابد نام جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت بماند.