باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان الله مراد عفیفیپور با اعلام این خبر، اظهار داشت: از سوی مراکز کنترل و بازرسی کشتیها در بنادر کشور، برنامه بازرسیهای متمرکز (CIC) از شناورهای مسافربری، تفریحی و حمل خودرو از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شد و تا پایان بهمن ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تمامی شناورهای مسافربری، تفریحی و حمل خودرو، طی ۴ مرحله توسط افسران کنترل و بازرسی کشتیها و به صورت متمرکز بر الزامات مترتب بر موضوعاتی شامل «ایمنی دریانوردی»، «موتورخانه و ماشینآلات»، «توانمندی خدمه» و «تجهیزات نجات و اطفاء حریق» تحت بازرسی قرار میگیرند و متعاقبا اجرای دو مرحله بازرسی گسترده نیز، پیشبینی شده است.
سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه برنامه بازرسیهای متمرکز و گسترده از این دست شناورهایی در راستای حفظ و ارتقاء سطح فنی و ایمنی آنها در تمامی ایام سال و همچنین کسب آمادگی لازم برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در طرح مدیریت سفرهای دریایی در نوروز ۱۴۰۶ انجام میشود، عنوان کرد: برنامهریزیها به گونهای صورت گرفته است که تمامی مراحل این امر در بازههای زمانی دو ماهه انجام میشود و گزارشات بازرسی، از طریق سامانه جامع دریایی به طور دقیق احصاء شده و نتایج بدست آمده، پس از ارزیابی و تحلیل در اختیار ذینفعان قرار میگیرد.
عفیفی پور خاطرنشان کرد: در بازرسیهای متمرکز که اختصارا به آن CIC نیز اطلاق میشود؛ افسران کنترل و بازرسی کشتیها بر اساس دستورکار از پیش تعیین شده بر مواردی تمرکز میکنند که احتمال وجود نقص در آنها بیشتر است و این مهم، نقش موثری در ایمنی دریانوردی و کاهش سوانح دریایی، داشته است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی