سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز برنامه بازرسی‌های متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان الله مراد عفیفی‌پور با اعلام این خبر، اظهار داشت: از سوی مراکز کنترل و بازرسی کشتی‌ها در بنادر کشور، برنامه بازرسی‌های متمرکز (CIC) از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شد و تا پایان بهمن ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تمامی شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو، طی ۴ مرحله توسط افسران کنترل و بازرسی کشتی‌ها و به صورت متمرکز بر الزامات مترتب بر موضوعاتی شامل «ایمنی دریانوردی»، «موتورخانه و ماشین‌آلات»، «توانمندی خدمه» و «تجهیزات نجات و اطفاء حریق» تحت بازرسی قرار می‌گیرند و متعاقبا اجرای دو مرحله بازرسی گسترده نیز، پیش‌بینی شده است.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه برنامه بازرسی‌های متمرکز و گسترده از این دست شناور‌هایی در راستای حفظ و ارتقاء سطح فنی و ایمنی آن‌ها در تمامی ایام سال و همچنین کسب آمادگی لازم برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در طرح مدیریت سفر‌های دریایی در نوروز ۱۴۰۶ انجام می‌شود، عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت گرفته است که تمامی مراحل این امر در بازه‌های زمانی دو ماهه انجام می‌شود و گزارشات بازرسی، از طریق سامانه جامع دریایی به طور دقیق احصاء شده و نتایج بدست آمده، پس از ارزیابی و تحلیل در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.

 عفیفی پور خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های متمرکز که اختصارا به آن CIC نیز اطلاق می‌شود؛ افسران کنترل و بازرسی کشتی‌ها بر اساس دستورکار از پیش تعیین شده بر مواردی تمرکز می‌کنند که احتمال وجود نقص در آنها بیشتر است و این مهم، نقش موثری در ایمنی دریانوردی و کاهش سوانح دریایی، داشته است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی

برچسب ها: سازمان بنادر ، شناور
خبرهای مرتبط
آمادگی بخش خصوصی قزاقستان برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری بندری
 ساخت و آب‌اندازی یک شناور با حمل بار ۷۰۰ تنی در هرمزگان + فیلم
عارف: مدیریت تنگه هرمز با ایران است؛ یا در میز مذاکره یا در میدان حقمان را تثبیت می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
آخرین اخبار
پرداخت تسهیلات به نیروگاه‌های خرد خانگی از طریق پلتفرم‌های اعتباری مورد تأیید ساتبا
سرانه مصرف مرغ کشور به بیش از ۳۰ کیلو رسید
زنگ خطر صنعت زدایی به صدا درآمد / بیکاری ۷۰۰ هزار نفری با قطع برق صنایع در راه است
رشد چهار برابری استردادِ مالیات بر ارزش افزوده در صد روز نخست ۱۴۰۵
افزایش تاب آوری زنجیره گوشت مرغ در شرایط بحرانی
بازگشت کامل خدمات بانک‌های آسیب‌دیده؛ به زودی
دوشنبه بورس تعطیل است
«دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» ابلاغ شد
بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه برای مدیریت مصرف؛ ۲۰ درصد مشترکان ۵۰ درصد برق استان تهران را می‌بلعند
۵۸ شهر در کشور با تنش آبی مواجه هستند
ورود بیش از ۷۷۰ مگاوات برق جدید به شبکه تا پایان تیر
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
انتصاب ۲ عضو جدید شورای سازمان مدیریت راهبردی انرژی با حکم رئیس‌جمهور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
پروازهای اربعین در چارچوب محدودیت های تعیین شده انجام می شود + فیلم
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
برنامه کوچک‌سازی دولت با حذف تشکیلات موازی ادامه دارد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
بازرسی متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو آغاز شد
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید