باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کرامت ویسکرمی، معاون وزیر نفت، با اشاره به برنامههای افزایش تولید و تامین کارت سوخت گفت: افزایش تولید کارت سوخت در دستور کار قرار دارد و متقاضیان میتوانند با مراجعه و ثبتنام اینترنتی، درخواست خود را ثبت کنند.
وی افزود: پس از ثبتنام، پیامکی برای متقاضی ارسال میشود و فرد میتواند با مراجعه به ناحیه اعلامشده، کارت سوخت خود را دریافت کند.
معاون وزیر نفت با اشاره به روند افزایشی مصرف بنزین در کشور اظهار کرد: میانگین مصرف بنزین از ابتدای تیرماه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده و این روند صعودی ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون میانگین مصرف بنزین کشور حدود ۱۲۸ میلیون لیتر در روز بوده که رقم قابل توجهی است و با توجه به برگزاری مراسمهای مختلف و افزایش سفرهای تابستانی، پیشبینی میشود مصرف در روزهای آینده افزایش یابد.
وی در پایان از مردم خواست با توجه به شرایط مصرف، مدیریت مصرف سوخت را مورد توجه ویژه قرار دهند.