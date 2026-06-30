معاون وزیر نفت گفت: با توجه به برگزاری مراسم‌های مختلف و افزایش سفر‌های تابستانی، پیش‌بینی می‌شود مصرف در روز‌های آینده افزایش یابد که در این زمینه کاربران برای صرفه جویی در مصرف سوخت اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کرامت ویس‌کرمی، معاون وزیر نفت، با اشاره به برنامه‌های افزایش تولید و تامین کارت سوخت گفت: افزایش تولید کارت سوخت در دستور کار قرار دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه و ثبت‌نام اینترنتی، درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: پس از ثبت‌نام، پیامکی برای متقاضی ارسال می‌شود و فرد می‌تواند با مراجعه به ناحیه اعلام‌شده، کارت سوخت خود را دریافت کند.

معاون وزیر نفت با اشاره به روند افزایشی مصرف بنزین در کشور اظهار کرد: میانگین مصرف بنزین از ابتدای تیرماه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده و این روند صعودی ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون میانگین مصرف بنزین کشور حدود ۱۲۸ میلیون لیتر در روز بوده که رقم قابل توجهی است و با توجه به برگزاری مراسم‌های مختلف و افزایش سفر‌های تابستانی، پیش‌بینی می‌شود مصرف در روز‌های آینده افزایش یابد.

وی در پایان از مردم خواست با توجه به شرایط مصرف، مدیریت مصرف سوخت را مورد توجه ویژه قرار دهند.

برچسب ها: کارت سوخت ، تولید سوخت
خبرهای مرتبط
افزایش استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها به ۴۲ درصد رسید/ کارت اضطراری برای خودروهای فاقد سهمیه است
اجرای آزمایشی طرح انتقال کارت سوخت به کارت بانکی از هفته آینده آغاز می‌شود + فیلم
تغییر قیمت و سهمیه سوخت در دستور کار نیست + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
آخرین اخبار
پرداخت تسهیلات به نیروگاه‌های خرد خانگی از طریق پلتفرم‌های اعتباری مورد تأیید ساتبا
سرانه مصرف مرغ کشور به بیش از ۳۰ کیلو رسید
زنگ خطر صنعت زدایی به صدا درآمد / بیکاری ۷۰۰ هزار نفری با قطع برق صنایع در راه است
رشد چهار برابری استردادِ مالیات بر ارزش افزوده در صد روز نخست ۱۴۰۵
افزایش تاب آوری زنجیره گوشت مرغ در شرایط بحرانی
بازگشت کامل خدمات بانک‌های آسیب‌دیده؛ به زودی
دوشنبه بورس تعطیل است
«دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» ابلاغ شد
بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه برای مدیریت مصرف؛ ۲۰ درصد مشترکان ۵۰ درصد برق استان تهران را می‌بلعند
۵۸ شهر در کشور با تنش آبی مواجه هستند
ورود بیش از ۷۷۰ مگاوات برق جدید به شبکه تا پایان تیر
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
انتصاب ۲ عضو جدید شورای سازمان مدیریت راهبردی انرژی با حکم رئیس‌جمهور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
پروازهای اربعین در چارچوب محدودیت های تعیین شده انجام می شود + فیلم
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
برنامه کوچک‌سازی دولت با حذف تشکیلات موازی ادامه دارد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
بازرسی متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو آغاز شد
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید