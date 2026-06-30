سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد ترکیب باد‌های شدید، خشکسالی طولانی و چندین هفته گرمای شدید، شرایط را برای شروع و گسترش آتش‌سوزی به طور قابل توجهی افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام‌تی‌وی روز سه‌شنبه گزارش داد که چندین استان در جنوب و غرب فرانسه این هفته با خطر بالای آتش‌سوزی مواجه هستند و مقامات نسبت به سطح خطر «بسیار بالا» در روز چهارشنبه به دلیل تقویت باد‌ها و شرایط خشک و پایدار هشدار داده‌اند. روز سه‌شنبه، هشت استان در معرض هشدار خطر آتش‌سوزی «بالا» قرار گرفتند.

سرویس ملی پیش‌بینی فرانسه اعلام کرد که سطح هشدار «بالا» نشان‌دهنده این است که شرایط هواشناسی خطر شروع و گسترش آتش‌سوزی را به طور قابل توجهی نسبت به هنجار‌های فصلی افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود روز چهارشنبه، شش استان از این هشت استان به بالاترین سطح هشدار یعنی «بسیار بالا» برسند، زیرا باد‌های ترامونتان و میسترال تقویت می‌شوند و سرعت وزش باد به ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

کارشناسان هواشناسی گفتند که افزایش خطر ناشی از ترکیب باد‌های شدید، خشکسالی طولانی و چندین هفته گرمای شدید است که پوشش گیاهی را در سراسر کشور به طور قابل توجهی خشک کرده است. سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد که وضعیت خشک خاک پس از بیش از دو ماه کمبود بارندگی و با بدتر شدن روزبه‌روز آن، در یک دوره طولانی تثبیت شده است. این سازمان افزود که شرایط فعلی قابل مقایسه با برخی از شدیدترین خشکسالی‌های این کشور از زمان شروع ثبت رکورد‌ها در سال ۱۹۵۹ است. مقامات آتش‌نشانی هشدار داده‌اند که خطر در روز‌های آینده بالا باقی خواهد ماند و با تضعیف باد‌ها در اواخر هفته به تدریج کاهش خواهد یافت.

منبع: آناتولی

برچسب ها: خطر خشکسالی ، آتش سوزی ، فرانسه
خبرهای مرتبط
فرانسه حدود ۱۰۰۰ مرگ و میر اضافی را در موج گرما ثبت کرده است
موج گرمای مرگبار در فرانسه؛ ۱۰۹ فوتی طی ۲۴ ساعت در پاریس ثبت شد
درگیری بر سر خرید کولر و پنکه در فرانسه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نقش کلیدی اردن در حملات آمریکا به ایران
افول پارادایم «پیروزی مطلق» نظامی؛ ایران چگونه آمریکا را به میز مذاکره وادار کرد؟
ونس در برابر روبیو؛ آیا تیم ترامپ بر سر ایران و لبنان دچار تفرقه است؟
قطر ادعای آمریکا درباره نشست با ایران در دوحه را رد کرد
ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، از بازگشت قریب‌الوقوع خود خبر داد
رأی‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا درباره قطعنامه توقف حمایت نظامی از عملیات اسرائیل در لبنان
عمان با «عوارض ترانزیت» بر کشتی‌ها در تنگه هرمز مخالف است
گزارش نیویورک‌تایمز از اینکه چرا ترامپ دیگر محبوب آمریکایی‌ها نیست؟
سقوط نفت و طلا؛ بازار‌ها چشم‌انتظار مذاکرات ایران و آمریکا
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز احیا شد؛ عبور ۲۴ فروند کشتی در روز دوشنبه
آخرین اخبار
سازمان ملل: بازگشایی تنگه هرمز به شوک اقتصادی پایان نمی‌دهد
احتمال فروش جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا به ترکیه با انتقال سامانه‌های اس-۴۰۰ به کشور ثالث
فرانسه: موج گرما در ماه گذشته باعث ۳۰۰ مورد مرگ شده است
اروپا میلیارد‌ها یورو برای خرید پهپاد به اوکراین اختصاص می‌دهد
هیئت حماس برای بحث درباره آتش‌بس و بازسازی غزه وارد قاهره شد
ناسا: حدود ۵۹۰۰۰ ساختمان در زلزله‌های ونزوئلا آسیب دیده یا تخریب شده‌اند
وزیر لبنانی: جنوب با خون شهدا حفظ شده، با توافق واگذار نمی‌شود
ناتو در حال اتخاذ روش‌های مشابه رویه‌های هیتلر است
روسیه و آژانس درباره اختلافات ایران و آمریکا گفت‌و‌گو کردند
کرملین: روسیه برای تثبیت بازار داخلی قصد خرید گاز از خارج را دارد
سقوط نفت و طلا؛ بازار‌ها چشم‌انتظار مذاکرات ایران و آمریکا
ادعای زلنسکی: اوکراین مرکز فضایی نزدیک مسکو را هدف قرار داد
خطر آتش‌سوزی در جنوب فرانسه به دلیل خشکسالی و وزش باد تشدید شد
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز احیا شد؛ عبور ۲۴ فروند کشتی در روز دوشنبه
قطر ادعای آمریکا درباره نشست با ایران در دوحه را رد کرد
رأی‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا درباره قطعنامه توقف حمایت نظامی از عملیات اسرائیل در لبنان
رد لایحه ممنوعیت دیدار صلیب سرخ با اسرای فلسطینی در کنست؛ درگیری شدید در پارلمان اسرائیل
توافق اروپا و چین برای مهار تنش‌های اقتصادی
نماینده سابق کنگره: جنگ تجارت سودآور آمریکا است
ونس در برابر روبیو؛ آیا تیم ترامپ بر سر ایران و لبنان دچار تفرقه است؟
از کلینتون تا ترامپ؛ سقوط آزاد قدرت نرم آمریکا/جهان دیگر مجذوب واشنگتن نیست
اسلواکی: لبنان نباید به «غزه‌ای دیگر» تبدیل شود
نقش کلیدی اردن در حملات آمریکا به ایران
عمان با «عوارض ترانزیت» بر کشتی‌ها در تنگه هرمز مخالف است
کودکان غزه قربانی محاصره رژیم اسرائیل
تداوم تجاوزات اسرائیل در خاک سوریه با وجود محکومیت اعراب
افول پارادایم «پیروزی مطلق» نظامی؛ ایران چگونه آمریکا را به میز مذاکره وادار کرد؟
گزارش نیویورک‌تایمز از اینکه چرا ترامپ دیگر محبوب آمریکایی‌ها نیست؟
ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، از بازگشت قریب‌الوقوع خود خبر داد
افزایش خطر درگیری مستقیم اروپا با مسکو تا پیش از ۲۰۳۰