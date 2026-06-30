باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه تلویزیونی بیافامتیوی روز سهشنبه گزارش داد که چندین استان در جنوب و غرب فرانسه این هفته با خطر بالای آتشسوزی مواجه هستند و مقامات نسبت به سطح خطر «بسیار بالا» در روز چهارشنبه به دلیل تقویت بادها و شرایط خشک و پایدار هشدار دادهاند. روز سهشنبه، هشت استان در معرض هشدار خطر آتشسوزی «بالا» قرار گرفتند.
سرویس ملی پیشبینی فرانسه اعلام کرد که سطح هشدار «بالا» نشاندهنده این است که شرایط هواشناسی خطر شروع و گسترش آتشسوزی را به طور قابل توجهی نسبت به هنجارهای فصلی افزایش میدهد. انتظار میرود روز چهارشنبه، شش استان از این هشت استان به بالاترین سطح هشدار یعنی «بسیار بالا» برسند، زیرا بادهای ترامونتان و میسترال تقویت میشوند و سرعت وزش باد به ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
کارشناسان هواشناسی گفتند که افزایش خطر ناشی از ترکیب بادهای شدید، خشکسالی طولانی و چندین هفته گرمای شدید است که پوشش گیاهی را در سراسر کشور به طور قابل توجهی خشک کرده است. سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد که وضعیت خشک خاک پس از بیش از دو ماه کمبود بارندگی و با بدتر شدن روزبهروز آن، در یک دوره طولانی تثبیت شده است. این سازمان افزود که شرایط فعلی قابل مقایسه با برخی از شدیدترین خشکسالیهای این کشور از زمان شروع ثبت رکوردها در سال ۱۹۵۹ است. مقامات آتشنشانی هشدار دادهاند که خطر در روزهای آینده بالا باقی خواهد ماند و با تضعیف بادها در اواخر هفته به تدریج کاهش خواهد یافت.
منبع: آناتولی