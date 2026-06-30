باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست بررسی موانع پروژه سایت ۲۸ هکتاری ساماندهی ضایعات‌فروشان، روند تکمیل زیرساخت‌ها، رفع موانع حقوقی و اجرایی و تسریع در انتقال مشاغل آلاینده با هم‌افزایی مدیریت شهری و دستگاه قضا مورد بررسی قرار گرفت؛ پروژه‌ای که با هدف ارتقای سلامت عمومی، بهبود منظر شهری و ساماندهی اصولی پسماند، یکی از اولویت‌های راهبردی شهرداری شیراز محسوب می‌شود و در این نشست، حمایت قاطع دستگاه قضایی از اقدامات شهرداری برای استقرار مشاغل در سایت مذکور و برخورد با واحد‌های غیرمجاز بر تسریع روند اجرایی صحه گذاشت.

این نشست با حضور محمدحسن اسدی شهردار شیراز، حسین سلطانی‌فر معاون دادستان مرکز استان فارس در امور صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، مصطفی زارع قاضی حوزه حقوق عامه، حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف فارس، جمعی از معاونان و مدیران شهرداری و پیمانکار پروژه تشکیل شد تا ضمن بررسی چالش‌های اجرایی، راهکار‌های تسریع در انتقال مشاغل آلاینده و تکمیل زیرساخت‌های این مجموعه مورد توافق قرار گیرد.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، این پروژه را از اولویت‌های مهم مدیریت شهری در دوره کنونی دانست و اظهار داشت: سایت ۲۸ هکتاری ساماندهی ضایعات‌فروشان با هدف انتقال فعالیت‌های آلاینده به محیطی استاندارد و متمرکز در حال اجراست و با ایجاد زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی و کارگاهی و پلاک‌های صنفی، زمینه نظارت متمرکز و بازیافت اصولی پسماند را فراهم می‌کند.

او با اشاره به پیش‌بینی ساختمان‌های خدماتی، فضای سبز و شبکه معابر داخلی در این مجموعه افزود: بهره‌برداری از این سایت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای منظر شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

اسدی با اشاره به پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی این طرح تصریح کرد: ساماندهی این حوزه از بسیاری پروژه‌های عمرانی دشوارتر است، اما مدیریت شهری با وجود این دشواری‌ها، عزم جدی برای حل ریشه‌ای این مسئله دارد.

شهردار شیراز همچنین بر ضرورت رفع سریع موانع حقوقی اراضی، حمایت از سرمایه‌گذاران و ارائه بسته‌های تشویقی تأکید کرد و گفت: با تکمیل فاز‌های مختلف و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، این پروژه می‌تواند به یکی از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در جنوب کشور تبدیل شود و ارزش اقتصادی آن تا حدود ۱۰ همت قابل افزایش خواهد بود.

او در ادامه با اشاره به روند اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: عملیات دیوارچینی پیرامونی پلاک‌ها، محوطه‌سازی، جدول‌گذاری، خاک‌برداری و خاک‌ریزی، اجرای لایه‌های اساس و زیراساس، بسترکوبی، آسفالت‌ریزی معابر داخلی، احداث کانال‌های هدایت آب‌های سطحی و نصب پایه‌های برق‌رسانی در حال انجام است و روند اجرایی پروژه با جدیت دنبال می‌شود.

اسدی همچنین بر برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرمجاز در گاراژ‌ها و فضا‌های مسکونی تأکید کرد و از شهروندان خواست با گزارش تخلفات، مدیریت شهری را در ساماندهی این حوزه همراهی کنند.

حسین سلطانی‌فر، معاون دادستان مرکز فارس در امور صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، نیز با تأکید بر این موضوع که ساماندهی ضایعات‌فروشان از مطالبات جدی و به‌حق مردم است، اظهار داشت: دستگاه قضا برای رفع هرگونه مانع در مسیر اجرای این پروژه، به‌صورت کامل در کنار مدیریت شهری قرار دارد و از اقدامات شهرداری در راستای ارتقای سلامت، امنیت و آرامش شهروندان حمایت می‌کند.

او با قدردانی از تلاش‌های مدیریت شهری شیراز افزود: برخی اقدامات انجام‌شده در شیراز امروز به الگویی برای سایر شهر‌های کشور تبدیل شده و این موضوع نشان‌دهنده تمرکز مدیریت شهری بر حل مسائل اساسی مردم است.

سلطانی‌فر با تأکید بر این موضوع که هرجا بحث امنیت، رفاه و آسایش مردم مطرح باشد، دستگاه قضایی حمایت کامل خواهد داشت، تصریح کرد: سلامت جسمی و روانی مردم در گرو ساماندهی این مشاغل است و این پروژه باید به سرانجام برسد.

منبع: شهرداری شیراز