باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز سهشنبه ادعا کرد که سلاحهای دوربرد این کشور موفق به اصابت به مرکز ارتباطات فضایی دوبنا در نزدیکی مسکو شدهاند.
زلنسکی در پستی در شبکههای اجتماعی، بر اهمیت این مرکز برای ارتباطات روسیه با نیروهایش در اوکراین در امور استراتژیک تأکید کرد.
رئیسجمهور اوکراین نوشت که گام به گام در حال اجرای برنامه تحریمهای دوربرد خود هستند و تا حد امکان برای روسیه دشوار میکنند تا عملیات تهاجمی خود علیه اوکراین و اشغال سرزمینهایشان را انجام دهد. وی افزود که اقدامات مرتبطی نیز علیه سایر تأسیسات مشابه دشمن در حال آمادهسازی است.
منبع: رویترز