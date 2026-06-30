باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی وزنه برداری دختران با ترکیب 15 ورزشکار از ابتدای خردادماه در اردوی تمرینی حضور داشتند و امروز تحت نظارت دقیق تیم‌های تخصصی در آکادمی ملی المپیک، مراحل ارزیابی جامع را پشت سر گذاشته‌اند.



این فرآیند شامل معاینات اولیه پزشکی، سنجش آمادگی جسمانی و ارزیابی عملکرد ذهنی بود که با همکاری پزشکان مرکز پزشکی، کارشناسان مرکز سنجش و ارزیابی قابلیت‌های جسمانی و کارشناس سنجش و ارزیابی عملکرد ذهنی آکادمی ملی المپیک انجام شد.



لازم به ذکر است تیم ملی وزنه برداری دختران در تاریخ ۱۲ تیرماه به اردوی جدید در شهر چالوس اعزام می‌شود. این اردوی بسیار حیاتی است و شامل «رکوردگیری» ورزشکاران خواهد بود. بر اساس نتایج این ارزیابی‌های علمی و ثبت رکوردهای برتر، اسامی نهایی برای حضور در تونمنت های پیش رو اعلام خواهد شد.



تیم ملی وزنه برداری دختران ابتدا مسابقات قهرمانی آسیا نوجوانان وجوانان ازبکستان (از ۱۶ مردادماه) را پیش رو دارند و در ادامه و شهریور ماه بازی های آسیایی ناگویا (ژاپن) و در نهایت آبان‌ماه در مسابقات جهانی چین به میدان خواهد رفت.

تیم ملی وزنه برداری دختران تحت هدایت الهام حسینی (سرمربی)، پوپک بسامی (مربی) و الهام بیرانوند (سرپرست) فعالیت می‌کند.