معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح تربیت قرآنی معلمان این مقطع، از هم‌افزایی درون‌سازمانی برای تولید و توزیع محتواهای آموزشی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  بزرگترین نشست همزمان شبکه راهبری آموزش عمومی قرآن با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان با عنوان شصت و نهمین جلسه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن برگزار شد.

در این نشست رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح تربیت قرآنی معلمان این مقطع، از هم‌افزایی درون‌سازمانی برای تولید و توزیع محتواهای آموزشی خبر داد و تاکید کرد: معلمان دوره ابتدایی به عنوان رکن اساسی نظام تعلیم و تربیت، با کسب دانش و مهارت‌های لازم، نقشی بنیادین در نهادینه‌سازی آموزه‌های دینی ایفا می‌کنند.

 حکیم‌زاده با بیان اینکه این طرح به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات در حوزه آموزش ابتدایی در حال اجراست، افزود: با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش‌های قرآنی، هماهنگی‌های ویژه‌ای میان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و واحدهای تخصصی برای تولید محتوای استاندارد صورت گرفته است که این محتواها هم‌اکنون از طریق شبکه‌های داخلی و به صورت آفلاین در اختیار معلمان سراسر کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح، شبکه گسترده‌ای از مدرسان کشوری تشکیل شده و در ۱۸ استان، دوره‌های تربیت مدرس برگزار شده است. در این فرآیند، معاونان آموزش ابتدایی و روسای ادارات قرآن استان‌ها به عنوان حلقه مرکزی کار، وظیفه رصد و پایش اجرای طرح را بر عهده دارند.

ارزیابی مبتنی بر یادگیری؛ ویژگی متمایز طرح

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت کیفیت‌سنجی در این دوره، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های متمایز این طرح، فرآیند دقیق انتخاب مدرسان است که پس از برگزاری آزمون‌های تخصصی و مصاحبه‌های علمی توسط اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارتخانه انتخاب شده‌اند.

حکیم‌زاده ادامه داد: در مرحله نهایی، ارزیابی دقیقی از میزان یادگیری شرکت‌کنندگان صورت می‌گیرد و بخشی از سهمیه و امتیازات پرداختی، کاملاً وابسته به نتایج این ارزیابی و میزان تسلط معلمان بر مباحث ارائه‌شده خواهد بود.

رصد میدانی پیشرفت استان‌ها

وی با اشاره به تدوین تقویم اجرایی دقیق برای این طرح، گفت: با هماهنگی مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان، امتیازات لازم برای این دوره‌ها لحاظ شده است. همچنین تیم‌های تخصصی متشکل از نمایندگان کمیسیون قرآن، اداره کل قرآن و معاونت پشتیبانی به صورت میدانی در استان‌ها حضور یافته و روند اجرای کار را مطابق با جدول زمان‌بندی رصد می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان با یادآوری حدیثی درباره اهمیت آموزش در دوران کودکی، اظهار داشت: آموزش در کودکی همچون نقشی است که بر سنگ حک می‌شود. اگر بتوانیم معلم دوره ابتدایی را به دانش، نگرش و مهارت لازم مجهز کنیم، بهترین و نظام‌مندترین بستر برای آموزش دانش‌آموزان فراهم خواهد شد. امیدواریم با استمرار این هم‌افزایی و نیت خیر، شاهد نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی در سراسر مدارس کشور باشیم.

برچسب ها: حفظ قرآن کریم ، روخوانی قرآن
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