باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، چشماندازهای حل و فصل مناقشه آمریکا و ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اولیانوف روز سهشنبه در تلگرام نوشت: «من با رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دیدار کردم. ما در مورد چشمانداز حل و فصل مناقشه بین آمریکا و ایران و نقش آژانس در این فرآیند گفتوگو کردیم.»
گروسی آخر هفته گذشته ادعا کرد که بازرسان آژانس به زودی بازدید از سایتهای غنیسازی در ایران را به عنوان بخشی از یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن آغاز خواهند کرد و بر آمادگی آژانس برای پیشبرد ایفای نقش فنی خود در داخل ایران تاکید کرد.
منبع: آر تی