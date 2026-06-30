اولیانوف از گفت‌و‌گو با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چشم‌انداز حل‌وفصل اختلافات میان ایران و آمریکا و نقش آژانس در این روند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چشم‌انداز‌های حل و فصل مناقشه آمریکا و ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اولیانوف روز سه‌شنبه در تلگرام نوشت: «من با رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار کردم. ما در مورد چشم‌انداز حل و فصل مناقشه بین آمریکا و ایران و نقش آژانس در این فرآیند گفت‌و‌گو کردیم.»

گروسی آخر هفته گذشته ادعا کرد که بازرسان آژانس به زودی بازدید از سایت‌های غنی‌سازی در ایران را به عنوان بخشی از یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن آغاز خواهند کرد و بر آمادگی آژانس برای پیشبرد ایفای نقش فنی خود در داخل ایران تاکید کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: میخائیل اولیانوف ، آژانس انرژی اتمی ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۰۹ تير ۱۴۰۵
روسیه بیجا کرده با این جاسوس کثیف راجب مسائل ایران گفت گو میکنه...مگه روسیه قیم ایرانه؟شما برو جلو اکراین بگیر نصف روسیه تصاحب کرده!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۰۹ تير ۱۴۰۵
عه !!!
اين بندها رو جزء توافق میدونید؟!
اما بقیه بندها آب‌نبات ته ...!!!
هر مسئولی ویزای ورود تو رو به ایران و به پرونده هسته ای ایران باز کند اعدامش میکنیم.
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