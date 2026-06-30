باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - گوزن زرد ایرانی یکی از نادرترین و ارزشمندترین گونه‌های حیات‌وحش ایران و نمادی از تنوع زیستی کشور است. این گونه که روزگاری در گستره وسیعی از غرب آسیا می‌زیست، اکنون به علت تخریب زیستگاه، شکار بی‌رویه و سایر فعالیت‌های مخرب انسانی، در آستانه انقراض قرار گرفته و در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) ثبت شده است.

استان فارس، یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های احیای این گونه ارزشمند به شمار می‌آید. نزدیک به ۳ دهه است که مسئولان محیط زیست استان با هدف جلوگیری از انقراض و تکثیر و رهاسازی این گونه، گام‌های اساسی برداشته‌اند. ۲ سایت اصلی تکثیر و احیای گوزن زرد ایرانی در این استان فعال است: یکی در منطقه «میانکتل» در محدوده دشت ارژن با وسعتی بالغ بر ۴۰۰ هکتار و دیگری در شهرستان ارسنجان با مساحتی حدود ۳۰۰ هکتار. وجود این سایت‌ها، فارس را به یکی از کانون‌های اصلی برنامه‌های حفاظتی و تکثیر این گونه در کشور تبدیل کرده است.

در این میان، شهرستان سرچهان نیز به عنوان یکی از عرصه‌های مهم برای اجرای طرح ملی رهاسازی گوزن زرد ایرانی انتخاب شده است. این طرح که با هدف بازگرداندن این گونه به زیستگاه‌های طبیعی و تاریخی خود طراحی شده، نشان‌دهنده عزم جدی برای حفاظت از این سرمایه ملی است. با این حال، موفقیت این طرح، در گرو همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه حمایت‌های حقوقی و قضایی برای مقابله با تهدیدات پیش رو است.

در همین راستا، محمدرضا میر سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان به همراه مجری طرح رهاسازی گوزن زرد ایرانی در دیدار با رئیس دادگستری این شهرستان، بر توسعه تعامل‌های مشترک و افزایش حمایت‌های قضایی از برنامه‌های حفاظت محیط زیست، به‌ویژه طرح ملی رهاسازی گوزن زرد ایرانی، تأکید کرد.

همچنین طرفین به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها، مسائل و اولویت‌های حوزه محیط زیست شهرستان پرداخته و بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک و ارتقای حمایت‌های حقوقی و قضایی از برنامه‌های حفاظت از تنوع زیستی تأکید کردند.

محمدرضا میر سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان با اشاره به نقش دستگاه قضایی در صیانت از منابع طبیعی و حقوق عامه، اظهار کرد: تعامل نزدیک و مستمر میان مجموعه حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی، پشتوانه‌ای مؤثر برای پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، اجرای دقیق قوانین و حراست از سرمایه‌های طبیعی کشور محسوب می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت طرح ملی رهاسازی گوزن زرد ایرانی در شهرستان سرچهان، ادامه داد: این طرح، یکی از برنامه‌های مهم برای حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید کشور محسوب می‌شود و تداوم موفقیت‌آمیز آن، مستلزم همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه حمایت‌های حقوقی و قضایی است.

همچنین دو طرف بر استمرار همکاری‌های فی‌مابین در زمینه مقابله با تخلفات محیط زیستی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و حفاظت هرچه بیشتر از تنوع زیستی منطقه تأکید کردند.

با توجه به حساسیت و اهمیت طرح‌های احیای گونه‌های نادر نظیر گوزن زرد ایرانی، به‌نظر می‌رسد تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی شهرستان سرچهان، نه‌تنها زمینه‌ساز اجرای موفق‌تر این طرح‌های ملی خواهد بود، بلکه الگویی ارزشمند برای سایر مناطق کشور در جهت صیانت از عرصه‌های طبیعی و ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست با پشتوانه قانون فراهم می‌آورد.