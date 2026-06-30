مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان از شناسایی و معرفی ۵١ فرد مسبب آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مزارع کشاورزی در شهرستان های کوهدشت و پلدختر به مراجع قضایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان پور در این خصوص گفت: نیروهای یگان ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های کوهدشت و پلدختر با گشت و کنترل و پایش مزارع کشاورزی با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان ها، تاکنون ۵١ نفر از افرادی را که اقدام به آتش زدن کاه و کلش و بقایای گیاهی اراضی کشاورزی نموده بودند شناسایی و به دلیل ایجاد آلودگی و تهدید علیه بهداشت عمومی به مراجع قضایی معرفی نمودند.

فرمان پور افزود؛ برخی کشاورزان مبادرت به سوزندان ضایعات مزارع یا همان کاه و کلش برای آماده نمودن زمین برای کشت می کنند، این در حالیست که این عمل نه تنها حاصلخیزی خاک را کاهش می دهد بلکه دود ناشی از سوزندان کاه و کلش موجب آلودگی هوا و محیط زیست، تشدید بیماری های قلبی، تنفسی و ریوی وباعث نارضایتی شهروندان و ساکنین مناطق مسکونی مجاور می‌شود.

فرمان پور اظهار داشت: طبق ماده ٢٠ قانون هوای پاک انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: سوزاندن بقایای کشاورزی علاوه بر آلودگی هوا زمینه ساز آسیب به خاک، کاهش حاصلخیزی زمین و تهدید تنوع زیستی و حتی سرایت آتش به جنگل‌ها و سایر مزارع می شود که این اقدام منجر به از بین رفتن میکروارگانیسم‌های موجود در خاک و افزایش فرسایش آن می‌شود و به همین دلیل با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان از کشاورزان عزیز خواست از آتش زدن بقایای گیاهی که دارای تبعات منفی بسیاری زیادی است، بطور جدی خودداری نمایند و همچنین از همه شهروندان تقاضا نمود در صورت مشاهده تخلف ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی اراضی کشاورزی، مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، بخشداری‌ها و دهیاری‌های محل زندگی خود و یا از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ محیط زیست اطلاع رسانی نمایند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان