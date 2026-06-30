رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از گسترش همکاری‌های عملیاتی، درمانی و پشتیبانی این ستاد با جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پی حوادث سال اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این ستاد و جمعیت هلال‌احمر ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه همکاری‌های دو مجموعه اظهار داشت: هرچند تعاملات پیشینه دارد، اما حوادث سال گذشته و امسال سبب شد تا این همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف عملیاتی، درمانی و پشتیبانی به سطحی بی‌سابقه ارتقا یابد.

وی با تأکید بر هم‌پوشانی مأموریت‌های دو نهاد، از انجام هماهنگی‌های گسترده در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خبر داد و گفت: در این راستا، سامانه مشاوره تلفنی که پیش‌تر توسط ستاد اجرایی راه‌اندازی شده بود، در اختیار هلال‌احمر قرار گرفت و تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تماس مشاوره‌ای از این طریق پاسخ داده شده که با استقبال و رضایت بالای مردم مواجه بوده است.

فتاح در ادامه به خدمات ارائه‌شده پس از جنگ اشاره کرد و افزود: امدادرسانی به افراد گرفتار زیر آوار، تأمین تجهیزات، دارو و خدمات بیمارستانی و نیز کمک به آسیب‌دیدگان با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه دارد و این هماهنگی‌ها همچنان برقرار است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه دولت بخشی از مسئولیت تأمین لوازم خانگی خانواده‌های آسیب‌دیده را به این ستاد واگذار کرده، تصریح کرد: این حمایت‌ها در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌های بلاعوض در حال اجراست. همچنین برای حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و شرکت‌های دانش‌بنیان، تقسیم‌کار مناسبی میان دستگاه‌ها انجام شده تا از هرگونه موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی در خصوص تفاهم‌نامه امضا شده، تأکید کرد که این سند صرفاً تشریفاتی نبوده و مفاد آن عیناً به مرحله اجرا درآمده است. 

وی گفت: این همکاری در مأموریت‌های آتی، به‌ویژه مراسم راهپیمایی اربعین حسینی، تداوم خواهد یافت.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد هم‌افزایی میان دستگاه‌های خدمت‌رسان، اظهار داشت: هدف ما بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم است و این همکاری‌ها با جدیت پیگیری خواهد شد.

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برچسب ها: هلال احمر ، ستاد اجرایی فرمان امام
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