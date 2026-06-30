باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این نشست بزرگترین شبکه ملی راهبران قرآن کریم را گردهم آورد، گفت: الحمدلله در دو سال اخیر اتفاقات مبارکی در این حوزه رخ داده و موفق شده‌ایم نقشه راه دقیقی برای توسعه آموزش عمومی قرآن طراحی و اجرایی کنیم.

کاظمی با تأکید بر اینکه اکنون بستر یک تحول بنیادین در حوزه آموزش قرآنی کشور فراهم شده است، تصریح کرد: با تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا شده و به جرئت می‌توان گفت که کشور آماده یک جهش بزرگ و موفقیت‌آمیز در ترویج فرهنگ قرآنی است.

«جذابیت»، کلید اصلی جذب دانش‌آموزان

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی پیرامون راهکارهای ایجاد انگیزه و پیوند قلبی دانش‌آموزان با قرآن کریم، یادآور شد: جذب دانش‌آموزان صرفاً با یک عامل محقق نمی‌شود؛ بلکه ترکیبی از ایجاد امکانات، ظرفیت‌ها و مهم‌تر از آن، «جذاب‌سازی» برنامه‌هاست.

وی افزود: برنامه‌هایی نظیر «محفل ستاره‌ها» که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن و صداوسیما تولید شد، نشان داد که اگر محتوا جذاب باشد، حتی خانواده‌هایی که شاید دغدغه‌های متفاوتی دارند نیز با اشتیاق پای تماشای آن می‌نشینند. این برنامه بدون نیاز به مشوق‌های مادی، تنها با اتکا به جذابیت هنری و محتوایی، پیوند عمیقی میان مخاطب و قرآن ایجاد کرد.

تلفیق مشوق‌ها با روش‌های تربیتی

کاظمی با بیان اینکه مشوق‌های مادی و معنوی نیز در جایگاه خود نقش مهمی ایفا می‌کنند، خاطرنشان کرد: در تمامی سطوح، از امتیازات ویژه در پذیرش دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های کشور گرفته تا جشنواره‌ها و مسابقات قرآنی در مدارس، مشوق‌های لازم برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است. با این حال، معتقدیم مشوق‌ها تنها یکی از مؤلفه‌های جذب هستند و باید در کنار شیوه‌های نوین آموزشی و تربیتی، مسیر را برای انس پایدار نسل نو با کلام وحی هموار کنیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: طرح‌های آموزش مربیان و مدرسان، برنامه‌های تخصصی دانشگاه فرهنگیان و توسعه نهضت حفظ قرآن کریم (به‌ویژه حفظ جزء ۳۰)، از جمله محورهای اصلی اقدامات این وزارتخانه برای رسیدن به اهداف کلان سند تحول آموزش قرآن کریم است.