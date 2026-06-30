همزمان با انتظار برای نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، قیمت نفت در مسیر بزرگ‌ترین افت سه‌ماهه از سال ۲۰۲۰ قرار گرفته و بهای طلا نیز بیش از یک درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز سه‌شنبه بیش از ۱ درصد کاهش یافت و در مسیر بزرگترین کاهش ماهانه خود از اکتبر ۲۰۰۸ قرار گرفت، زیرا عدم قطعیت در غزب آسیا بر انتظارات برای افزایش نرخ بهره در آمریکا برای مهار تورم بالا غلبه کرد.

قیمت طلا در معاملات نقدی تا ساعت ۰۲:۲۱ به وقت گرینویچ با ۱.۵ درصد کاهش به ۳۹۵۶.۹۲ دلار در هر اونس رسید و از ابتدای ماه تاکنون ۱۲.۷ درصد کاهش یافته است که چهارمین کاهش ماهانه متوالی آن خواهد بود.

قیمت طلای آمریکا برای تحویل در ماه اوت نیز با ۱.۷ درصد کاهش به ۳۹۶۹.۳۰ دلار رسید.

این فلز گرانبها در مسیر ثبت اولین کاهش سه ماهه خود از سال ۲۰۲۴ و بزرگترین کاهش از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳ است، زیرا جنگ علیه ایران منجر به افزایش شدید قیمت انرژی شده و نگرانی‌ها در مورد تورم و انتظارات برای افزایش نرخ بهره را افزایش داده است.

ادوارد مایر، تحلیلگر مارکس، گفت: «تورم بالا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره و دلار قوی وجود دارد و این عوامل بر سایر عواملی که معمولا با افزایش قیمت طلا مرتبط هستند، غلبه می‌کند.»

انتظارات از افزایش نرخ بهره

ابزار فدواچ گروه CME نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) امسال سه بار نرخ بهره را افزایش دهد و احتمال افزایش آن در ماه سپتامبر ۶۴ درصد است.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر داده‌های اشتغال ADP و داده‌های اشتغال بخش غیرکشاورزی ماه ژوئن هستند که هر دو قرار است این هفته منتشر شوند تا موضع فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره را بهتر ارزیابی کنند.

دلار برای دومین بار در مسیر افزایش ماهانه قرار دارد و این فلز گرانبها را برای دارندگان سایر ارز‌ها گران‌تر می‌کند.

حرکت نفت به سمت بزرگترین سقوط خود 

قیمت نفت در مسیر بزرگترین کاهش سه ماهه خود از سال ۲۰۲۰ قرار دارد، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه در این هفته هستند.

در مورد سایر فلزات گرانبها، نقره در معاملات نقدی با ۲ درصد کاهش به ۵۷.۱۳ دلار در هر اونس رسید، پلاتین با ۱.۱ درصد کاهش به ۱۵۵۷.۲۱ دلار رسید و پالادیوم با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۲۰۸.۱۷ دلار رسید. این سه فلز در مسیر ثبت ضرر‌های سه ماهه و ماهانه هستند.

منبع: المیادین

برچسب ها: نفت و طلا ، قیمت نفت ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۹ تير ۱۴۰۵
در ایران که افزایشی هست قیمت ها
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