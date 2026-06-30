تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در آستانه برگزاری یکی از بزرگترین رویدادهای ۵۰ سال اخیر کشور هستیم و برای مشارکت در این مراسم بزرگ، توزیع استان تهران و سایر دستگاههای اجرایی از هفتهها پیش اقدامات لازم را برای آمادهسازی زیرساختها آغاز کرده است.
او با بیان اینکه پیشبینی میشود تهران میزبان ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از هموطنان باشد، افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در مناطق 22 گانه خود اقدام به آمادهسازی کرده و تمامی محیطهای اداری و مساجد وابسته به این مجموعه به عنوان اتاقهای خنک برای استراحت و میزبانی از هموطنان عزیز تجهیز شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: در سطح استان تهران ۱۰ هزار موکب پیشبینی شده که حدود ۲ هزار موکب در محدوده تحت پوشش شرکت توزیع برق استان تهران قرار دارند و با توجه به درخواستهای واصلشده، تأمین برق آنها با سرعت انجام شده است. همچنین بیش از ۵۰ مدرسه و مسجد در مناطق مختلف بهویژه در شهر ری، دماوند و پردیس برای اسکان و پذیرایی از زائران به شبکه برق پایدار متصل شدهاند.
محمودی با اشاره به برنامهریزی برای میزبانی از زائران در شهرهای مختلف گفت: در شهرستان دماوند پیشبینی میشود میزبان حداقل ۱۰۰ هزار نفر از هموطنان استان مازندران باشیم که تأمین برق محل اسکان آنها انجام شده است. در شهر ری نیز آمادگی لازم برای میزبانی از حدود ۲۰۰ هزار نفر از زائران استان خوزستان فراهم شده و در منطقه پردیس نیز پیشبینیهای لازم برای پذیرایی از نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از میهمانان استان گلستان انجام شده است.
او در پایان تأکید کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در تمامی مناطق آمادگی دارد تا هر نقطهای که هموطنان حضور پیدا کنند، خدمات برقرسانی لازم را ارائه دهد و تمامی همکاران ما به صورت شبانهروزی پای کار هستند تا همانند سایر مقاطع حساس، خدمات تأمین برق را با سرعت و کیفیت ارائه کنند و این مراسم بزرگ با شکوه و سرافرازی برگزار شود.