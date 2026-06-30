پروازهای اربعین در چارچوب محدودیت های تعیین شده انجام می شود + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طاهر عبدالحی مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت در جابهجایی زائران اربعین گفت: ایرانایر از دیرباز همواره از نخستین شرکتهایی بوده که پروازهای اربعین را انجام داده و امسال نیز با تمام توان برای خدمترسانی به هموطنان و زائران آماده است.
عبدالحی اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه ایام اربعین، موضوع هزینهها و قیمت پروازها همواره مورد توجه قرار میگیرد و پروازها در چارچوب محدودیتهای تعیینشده انجام میشود.
وی افزود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران امسال نیز مانند سالهای گذشته برنامهریزی لازم را انجام داده و با آمادگی کامل در مسیر خدمترسانی به زائران اربعین حسینی فعالیت خواهد کرد.