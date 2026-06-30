باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این ستاد و جمعیت هلال‌احمر ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی کامل این جمعیت برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: وظیفه امداد و نجات این مراسم بر عهده جمعیت هلال‌احمر است و تمامی آمبولانس‌ها، خودرو‌های نجات، بالگردها، تیم‌های امدادی، یگان پهپادی و امدادگران ما در خدمت این رویداد بزرگ، ارزشمند و معنوی قرار دارند.

وی افزود: علاوه بر مأموریت‌های امداد و نجات، خدمات درمانی فوریتی نیز توسط هلال‌احمر ارائه می‌شود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که شرکت‌کنندگان بتوانند در فواصل کوتاه، حدود هر ۲۰ تا ۳۰ متر، به پایگاه‌ها و نیرو‌های امدادی دسترسی داشته باشند و در صورت نیاز خدمات لازم را دریافت کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه علاوه بر تهران، قم و خراسان رضوی، پوشش امدادی در عراق نیز پیش‌بینی شده است، گفت: بیمارستان امام علی (ع) نجف، درمانگاه‌های نجف و موکب‌های درمانی در کربلا به‌طور کامل آماده خدمت‌رسانی هستند و نیرو‌های امدادی ما با تجهیزات کامل در طول مراسم حضور خواهند داشت.

کولیوند از هماهنگی گسترده با وزارت بهداشت عراق، جمعیت هلال‌احمر عراق و گروه‌های مردمی این کشور خبر داد و تصریح کرد: هدف ما هم‌افزایی و انجام مشترک مأموریت‌هاست. هرچه همکاری‌ها منسجم‌تر باشد، خدمات با کیفیت و قدرت بیشتری ارائه خواهد شد.

وی با قدردانی از امدادگران جوان هلال‌احمر گفت: جوانانی که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب تربیت شده‌اند، با انگیزه و توان بالا در این مأموریت حضور دارند و خدمت‌رسانی به مردم را وظیفه و تکلیف خود می‌دانند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه با اشاره به گرمای هوا و احتمال ازدحام جمعیت، از شرکت‌کنندگان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و اظهار کرد: با توجه به حجم بالای جمعیت، مردم باید از قرار گرفتن در نقاط پرتراکم و تحت فشار جمعیت خودداری کنند. همچنین محتوای آموزشی لازم در این زمینه تهیه و در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی پیشگیری از گرمازدگی را از مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی عنوان کرد و افزود: مردم تا حد امکان در سایه تردد کنند، آب کافی بنوشند و در صورت احساس هرگونه مشکل جسمی یا بیماری، بدون تعارف به نیرو‌های امدادی مراجعه کنند تا خدمات لازم در سریع‌ترین زمان ارائه شود.

کولیوند همچنین به بیماران دارای بیماری‌های مزمن توصیه کرد دارو‌های مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند و فهرستی از دارو‌های مصرفی را نیز در جیب یا همراه خود نگهداری کنند تا در صورت بروز حادثه، روند درمان با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به تمهیدات ویژه برای افراد کم‌توان و سالمندان گفت: در بخش‌هایی از مسیر، به‌ویژه در مشهد، ویلچر برای انتقال افراد پیش‌بینی شده و این خدمات در سایر مناطق نیز بر حسب نیاز ارائه خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر از استقرار گسترده نیرو‌های عملیاتی خبر داد و گفت: در مجموع ۱۱۰ هزار نفر از نیرو‌های واکنش سریع برای این مراسم سازماندهی شده‌اند که حدود ۶۷ هزار نفر از آنان در تهران حضور دارند. از این تعداد، ۳۷ هزار نفر در محل‌های تعیین‌شده مستقر شده‌اند و ۳۰ هزار نفر دیگر نیز به‌عنوان نیروی ذخیره و آماده‌باش در صورت نیاز وارد عمل خواهند شد.

وی تأکید کرد: از نظر آمبولانس، خودرو‌های نجات، تجهیزات امدادی و امکانات عملیاتی هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد.

کولیوند در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم گفت: با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مختلف، فضا‌های متعددی برای اسکان در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار گرفته و با تأمین پتو، موکت و سایر تجهیزات مورد نیاز آماده‌سازی شده‌اند. در ابتدا ظرفیت اسکان یک میلیون نفر پیش‌بینی شده بود، اما با هماهنگی‌های انجام‌شده، آمادگی افزایش این ظرفیت تا دو میلیون نفر نیز وجود دارد و جمعیت هلال‌احمر تمامی توان خود را برای خدمت‌رسانی به مردم به کار خواهد گرفت.