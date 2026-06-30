والیبال ورلد ۱۲ تیم شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سی و چهارمین دوره بازی‌های المپیک تابستانی قرار است از ۱۴ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۸ (۲۴ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۷) در کشور ایالات متحده آمریکا و به میزبانی شهر لس آنجلس برگزار شود.

والیبال یکی از رشته‌های تیمی این بازی‌ها است که در مجموع ۱۲ تیم در بخش مردان و ۱۲ تیم در بخش زنان سالنی آن حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) سیستم کسب سهمیه و نحوه توزیع سهمیه‌ها در هر گروه جنسیتی برای مسابقات والیبال سالنی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به قرار زیر است.

میزبان (یک سهمیه) که کشور آمریکا به عنوان میزبان به صورت خودکار در هر دو بخش مردان و زنان یک سهمیه دارد، قهرمانی جهان (۳ سهمیه) که سه تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۲۷ به المپیک راه می‌یابند و از رنکینگ جهانی (۳ سهمیه) که پس از مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال سال ۲۰۲۸ مشخص می‌شود.

همچنین قهرمانان قاره‌ها (۵ سهمیه) دارد که مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از ۱۳ تا ۲۲ شهریور سال جاری در فوکواوکا ژاپن با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام والیبال ورلد ۱۲ تیم ژاپن (میزبان)، ایران، استرالیا، قطر، بحرین، چین، هند، کره جنوبی، نیوزیلند، عمان، تایلند و چین تایپه در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس شرکت می‌کنند و برای کسب تنها سهمیه قاره آسیا با یکدیگر رقابت خواهند کرد.