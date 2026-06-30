باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سردار سید تیمور حسینی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پیش‌بینی حضور میلیونی زائران در این مراسم، اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، حجم بسیار بالای جمعیت و تردد وسایل نقلیه ایجاب می‌کند که مدیریت ترافیک با برنامه‌ریزی دقیق و اعمال محدودیت‌های ویژه انجام شود. وی تأکید کرد که تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور از روز جمعه ۱۲ تیرماه در حالت آماده‌باش کامل قرار خواهد گرفت.

به گفته رئیس پلیس راهور فراجا، در اطراف محل‌های برگزاری مراسم و مسیر‌های تعیین‌شده برای تشییع در هر سه شهر، محدودیت‌های تردد و توقف برقرار خواهد شد.

حسینی افزود: با هماهنگی انجام‌شده با اپلیکیشن‌های مسیریاب اینترنتی نظیر بلد، نشان و فانوس، اطلاعات دقیق مربوط به محدودیت‌ها و مسیر‌های جایگزین در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تردد فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری مردم در رعایت مقررات طرح ویژه ترافیکی، گفت: گستردگی این مراسم با تمامی رویداد‌های مشابه در کشور متفاوت است و عدم توجه به نظم و انضباط می‌تواند مشکلات جدی در هدایت جمعیت و مدیریت بار ترافیکی ایجاد کند.

سردار حسینی همچنین از ممنوعیت برپایی موکب‌ها، ایستگاه‌های صلواتی و سازه‌های مشابه در مسیر‌های اصلی تشییع خبر داد و تصریح کرد: استقرار این سازه‌ها می‌تواند موجب اختلال در تردد و ایجاد گره‌های ترافیکی شود؛ بنابراین تنها در نقاطی که مزاحمتی برای حرکت زائران ایجاد نکند، اجازه فعالیت داده خواهد شد.