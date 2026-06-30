مهار حریق انباری لوازم برقی در پاساژ شریعتی تبریز

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جانفشان نوبری اظهار کرد:حادثه آتش سوزی در انباری محل نگهداری لوازم برقی و تجهیزات رایانهای رخ داد که پس از اطلاع به سامانه آتشنشانی نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.
وی افزود:آتشسوزی با تولید دود نسبتاً غلیظ همراه بود و آتشنشانان ضمن اجرای عملیات تخلیه دود موفق شدند حریق را مهار کرده و از سرایت آتش به سایر واحدهای پاساژ جلوگیری کنند.
جانفشان نوبری با اشاره به پایان عملیات اطفای حریق خاطرنشان کرد:این حادثه هیچگونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و علت وقوع آتشسوزی پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.
منبع:خبرگزاری صداوسیما