مهار حریق انباری لوازم برقی در پاساژ شریعتی تبریز

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت:آتش‌سوزی یک باب انباری لوازم برقی در طبقه سوم پاساژ شریعتی تبریز با حضور به موقع نیرو‌های آتش‌نشانی مهار شد و این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جان‌فشان نوبری اظهار کرد:حادثه آتش سوزی در انباری محل نگهداری لوازم برقی و تجهیزات رایانه‌ای رخ داد که پس از اطلاع به سامانه آتش‌نشانی نیرو‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.
 
وی افزود:آتش‌سوزی با تولید دود نسبتاً غلیظ همراه بود و آتش‌نشانان ضمن اجرای عملیات تخلیه دود موفق شدند حریق را مهار کرده و از سرایت آتش به سایر واحد‌های پاساژ جلوگیری کنند.
 
جان‌فشان نوبری با اشاره به پایان عملیات اطفای حریق خاطرنشان کرد:این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و علت وقوع آتش‌سوزی پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

برچسب ها: وقوع آتش سوزی ، سازمان آتش نشانی
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