با دستور وزیر ورزش در جلسه ستاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، رایزنی برای برگزاری اردوی مشترک ملی‌پوشان کبدی با رقبای آسیایی جهت کسب مدال طلای ناگویا در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- جلسه کارشناسی فدراسیون کبدی به منظور پیگیری برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی این رشته برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا صبح امروز (سه‌شنبه ۹ تیرماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

اردو‌های تیم‌های ملی کبدی مردان و زنان در شرایطی به‌طور مستمر برگزار شده که در حال حاضر اصلی‌ترین نیاز این ملی‌پوشان حضور در اردو‌های تدارکاتی با رقباست.

مسئولان فدراسیون کبدی با بیان اینکه هند و چین تایپه اصلی‌ترین حریفان کبدی ایران در آسیا هستند، از وزارت ورزش و جوانان درخواست برپایی این تمرین مشترک را مطرح کردند.

 احمد دنیامالی در این رابطه دستور داد، رایزنی‌های لازم برای اعزام کبدی‌کاران کشورمان جهت تشکیل اردوی مشترک با یکی از تیم‌های مطرح آسیایی انجام شود و وزارت ورزش و جوانان هم مساعدت‌های موردنیاز را در این مسیر انجام خواهد داد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه کبدی همواره جزو رشته‌های پرافتخار ورزش کشور بوده و فراتر از حد انتظار ظاهر شده است، تأکید کرد که انتظار این وزارتخانه از تیم‌های ملی کبدی بانوان و آقایان در بازی‌های آسیایی ناگویا کسب مدال طلاست.

برچسب ها: کبدی ، احمد دنیامالی
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