باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماجد بن محمد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با رد ادعاهای آمریکا تاکید کرد که در حال حاضر هیچ نشست سطح بالایی میان ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است.

او افزود که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ در دوحه حضور دارند تا با میانجی‌ها درباره روند مذاکرات گفت‌وگو کنند، اما دیدار مستقیمی با مقام‌های ایرانی نخواهند داشت.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت که ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران تاکنون به تهران منتقل نشده و هرگونه انتقال این منابع با توافق دو طرف انجام خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، تاکید کرد که قطر در هماهنگی با عمان برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها و بررسی سازوکار بازگشایی کامل مسیر کشتیرانی در این تنگه همکاری می‌کند.

او ادعا کرد که اولویت قطر، تامین امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز و پاکسازی آن از مین‌هاست و آزادی کشتیرانی حق همه کشورهای حوزه خلیج فارس است و هیچ‌گونه انسداد یا تهدید علیه امنیت این مسیر قابل قبول نیست.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در پایان خاطرنشان کرد که تمرکز کنونی دوحه، بازگشت امنیت و ثبات منطقه به شرایط پیش از جنگ است.

منبع: الجزیره