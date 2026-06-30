سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد روسیه برای تثبیت بازار داخلی قصد خرید گاز از خارج را دارد؛ اقدامی که برای روسیه، آخرین بار در دهه ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی شوروی تجربه شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه برای تثبیت بازار داخلی قصد خرید گاز از خارج را دارد. این اقدام برای روسیه که آخرین بار در دهه ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حجم زیادی از منابع انرژی را وارد کرده بود، اقدامی نادر محسوب می‌شود.

پسکوف در یک نشست خبری در مسکو گفت که مسکو در حال مذاکره با چندین کشور در مورد واردات احتمالی سوخت است و تأکید کرد که اگر توافقاتی بر سر واردات با قیمت‌های قابل قبول حاصل شود، این اتفاق خواهد افتاد. سخنگوی کرملین افزود که یک بسته اقدامات برای تثبیت بازار سوخت در حال بحث و بررسی است. وی از اظهار نظر در مورد گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اجازه به برخی پالایشگاه‌های روسیه برای تولید سوخت با استاندارد یورو-۵ با استفاده از استانداردهای یورو-۳ و بررسی کاهش بیشتر استانداردها به یورو-۲ خودداری کرد و این سوالات را به دولت ارجاع داد.

پسکوف در پاسخ به این سوال که روسیه با کدام کشورها در مورد واردات احتمالی سوخت در تماس است، از ارائه جزئیات خودداری کرد. آخرین باری که روسیه واردات گسترده بنزین را تجربه کرد، در دهه ۱۹۹۰ بود که سالانه بیش از ۲ میلیون تن برای رفع کمبود داخلی وارد می‌کرد. در دهه بعد، واردات به صورت پراکنده و جزئی انجام شد و عمدتاً به بنزین با درجه ممتاز محدود بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: گاز روسیه ، تحریم روسیه
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