شرکت بیمه بازار، پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان» را با هدف مشارکت در مرمت و بازسازی بناهای تاریخی آسیبدیده در جنگ اخیر آغاز کرده است.
ورود بیمهبازار به این حوزه برآمده از نگاهی است که میراث تاریخی و فرهنگی را بخشی از حافظه جمعی و هویت ایران میداند. هویت بصری این برند نیز از سال گذشته با همین نگاه و با الهام از معماری ایرانی بازطراحی شده و «طاق» بهعنوان عنصر اصلی آن، مفاهیمی چون امنیت، آرامش، استقامت و تداوم را تداعی میکند. این پیوند با یک مفهوم اصیل ایرانی، بیمهبازار را به میراثی که این معنا از دل آن آمده نزدیکتر کرد؛ تا جایی که امروز این شرکت، گامی برای حفاظت و مرمت این میراث تاریخی برداشته است.
در راستای این دیدگاه، آسیب واردشده به ۱۴۹ بنای تاریخی در جنگ اخیر، اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تداوم توجه به آن را برای بیمهبازار پررنگتر کرده است.
در نخستین گام از پروژه «طاق جاودان»، بیمهبازار با همکاری استانداری اصفهان و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، در مرمت مسجد جامع عباسی اصفهان، یکی از شاخصترین نمونههای معماری ایرانی با طاقها، ایوانها و رواقهای متعدد، مشارکت میکند.
بیمهبازار برای مشارکت در مرمت و بازسازی این اثر تاریخی، بهعنوان یکی از بناهای آسیبدیده، ۸ میلیارد تومان اختصاص داده است.
این اقدام در چارچوب برنامههای مسئولیت اجتماعی بیمهبازار و با هدف جلب توجه بیشتر به ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت نقش بخش خصوصی در این حوزه انجام میشود؛ حوزهای که تاکنون کمتر در پروژههای مسئولیت اجتماعی کسبوکارها مورد توجه قرار گرفته است.
مسجد جامع عباسی اصفهان، که با نام مسجد امام شناخته میشود، یکی از شاخصترین آثار معماری ایرانی ـ اسلامی و از مهمترین نمادهای تاریخی کشور است. این بنا در ضلع جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. یکی از ویژگیهای برجسته مسجد جامع عباسی، بهرهگیری گسترده از طاقها و قوسهای ایرانی در ساختار معماری آن است که از شاخصترین جلوههای هنر و معماری ایرانی به شمار میرود.